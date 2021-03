Loki : La série Marvel de Disney+ dévoile sa première affiche

Loki se dévoile un peu plus… – Crédit : Marvel Studios

Disney+ est plus en forme que jamais alors que WandaVision s’est terminé avec une unique saison. Le 19 mars prochain sera également l’occasion de découvrir Faucon et le Soldat de l’Hiver, qui vous demandera de regarder les précédents films Marvel pour tout saisir. Car le projet est simple pour Marvel Studios : étendre sur univers connecté en profitant du succès de la SVOD. Disney+ est donc l’outil parfait alors que plusieurs séries Star Wars et Marvel sont au programme. Et après WandaVision et Faucon et le Soldat de l’Hiver, c’est Loki qui arrivera sur nos écrans. Une série autour du fameux personnage incarné par Tom Hiddelson, frère de Thor. Aujourd’hui, Disney nous dévoile la première affiche de Loki.

Loki et son sourire malicieux dévoile un premier poster

Crédit : Marvel Studios

Loki est une série destinée à Disney+ pour être diffusée le 11 juin. Il s’agit d’une mini-série suivant les aventures de Loki lors de la quatrième phase du MCU. Pour l’occasion, Marvel Studios a dévoilé un premier poster où apparaît Loki, sourire malicieux, mains dans le dos. Mais alors de quoi va parler cette mini-série attendue ?

Les événements se dérouleront après Avengers: Infinity War, qui a eu droit à sa version rétrogaming, alors que Loki a été tué par Thanos. L’histoire se déroule en 2012, dans un univers alternatif crée par le Casse Temporel des Avengers. Loki s’est échappé avec le Tesseract et veut s’en servir pour changer le cours de l’humanité. Le Dieu de la Malice va alors rencontrer la Time Variance Authority, chargé d’empêcher d’altérer le temps, passé ou futur.

Tom Hiddleston incarnera de nouveau Loki, tandis que Sophia Di Martino sera Lady Loki. Owen Wilson est Mobius M. Mobius, membre du Time Variance Authority. Caily Fleming, qui joue la fille de Rick Grimes dans The Walking Dead, est quant à elle L’Enchanteresse, nouveau personnage à rejoindre le MCU.

Pour le moment, on sait que Loki proposera six épisodes d’une durée de 60 minutes avec une seule saison. Comme WandaVision et Faucon et le Soldat de l’Hiver, Marvel Studios préfère opter pour le format mini-série, permettant d’étendre les récits tout en proposant des éléments nouveaux pour le MCU.