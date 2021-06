Loki : Marvel a failli tourner un court-métrage envoyant Tom Hiddleston dans les années 1970

Les studios Marvel ont envisagé plusieurs projets pour les aventures en solo du super-vilain Loki. Alors que la série Loki débarque demain, mercredi 9 juin, sur Disney+, Kevin Feige qui est le directeur des studios Marvel vient de révéler un projet abandonné mettant en scène le super-vilain.

Loki dans la série Disney+ – Crédit : Marvel Entertainment

À l’occasion d’une conférence de presse pour la série Disney+, Kevin Feige a révélé que Marvel a failli tourner un court-métrage avec Loki en tant que personnage principal. Il se serait agi d’un Marvel One-Shot qui aurait fait partie intégrante du Marvel Cinematic Universe.

Ce court-métrage mettait en scène Loki en tant que responsable d’une discothèque dans les années 1970

Le court-métrage aurait projeté Loki interprété par Tom Hiddleston dans les années 1970. Celui-ci aurait été le responsable d’une discothèque du style de Studio 54. Ce véritable club situé à New York était considéré comme le plus extravagant. Des célébrités telles que Michael Jackson ou Diana Ross le fréquentaient régulièrement. D’ailleurs, Marvel a fait le pari de représenter le dieu de la malice comme étant gender-fluid dans la série Disney+.

Kevin Feige a dévoilé que : « je pense que nous avons eu quelques illustrations conceptuelles de lui [Loki] sur un cheval. Heureusement, grâce à Michael Waldron et Kate Herron, la série est devenue infiniment plus intéressante que cela, et les périodes sont presque secondaires par rapport à l’histoire elle-même ». Kate Herron est à la réalisation de la nouvelle série Loki tandis que Michael Waldron en est le scénariste.

Enfin, Marvel est un habitué de longue date des courts-métrages. Ces Marvel One-Shots sont aussi connus sous le nom des Éditions uniques Marvel. Ces films font partie du MCU et ils mettent généralement en scène les personnages secondaires des longs-métrages. Pour vous donner quelques exemples, il y a Article 47 (2012) pour Avengers ou encore Longue vie au roi (2014) pour Thor : Le Monde des ténèbres. Finalement, le Marvel One-Shot de Loki n’a jamais vu le jour et le super-vilain a désormais droit à sa propre série qui a d’ailleurs été renouvelée pour une deuxième saison.

Source : CBR