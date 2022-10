L’OPPO A16 est en promo chez Aliexpress grâce à un code promo

Aliexpress propose très souvent des belles promotions sur de nombreux produits. Ceux qui doivent investir dans un smartphone vont pouvoir profiter d’un prix très intéressant concernant l‘Oppo A16. En effet, il voit son prix chuter à 134 € grâce à un code promo de 15 €.

Smartphone OPPO A16 > 134 € chez Aliexpress

L’OPPO A16 est à petit prix chez Aliexpress

Durant 3 jours, Aliexpress propose donc une offre exceptionnelle sur le smartphone Oppo A16. Pour en profiter, c’est très simple, vous devez copier/coller le code promo SDF1065, la remise s’affichera automatiquement. Toutefois, avant de valider votre panier, voici quelques détails sur les caractéristiques techniques du produit concerné.

L’Oppo A16 possède de nombreuses qualités qui devraient vous convenir. Il est élégant, sobre et puissant grâce à son processeur MediaTek Helio G35, ce dernier vous permettra de faire tourner vos applications préférées. Ses 3 capteurs dont sa caméra principale grand angle 80° de 3 MP, sa caméra mono de 2 MP et sa caméra macro de 2MP vous laisseront des clichés plus que satisfaisants. L’autre atout réside dans son autonomie de plus d’une journée grâce à sa batterie de 5000 mAh.

