L’Oppo A74 passe sous la barre des 240 €

Ce smartphone de milieu de gamme de la marque Oppo bénéficie d’une belle réduction chez Amazon. En effet, il passe actuellement à 239,90 € au lieu de 299,90 € soit une économie non négligeable de 60 €.

L’Oppo A74 est à 239,90 € chez Amazon

C’est le moment de craquer pour vous acheter ce modèle Oppo A74 car actuellement il est à 239,90 € au lieu de 299,90 € soit une remise de 20%. Autre avantage, vous ne payerez pas de frais supplémentaires pour votre livraison que ce soit pour un envoi à votre domicile ou pour un retrait dans le point relais de votre choix.

Pour ce tarif voici les caractéristiques principales du produit concerné. Le smartphone possède un écran IPS LCD de 6,5 pouces avec une définition FHD+ 2400 x 1080 pixels avec un taux de rafraichissement de 90 Hz qui vous offrira une meilleure fluidité. A l’intérieur, on y retrouve un processeur Snapdragon 480 de Qualcomm avec 8 Go de RAM soit une configuration qui fera tourner vos applications et jeux favoris. L’autonomie est tout à fait correcte grâce à la batterie de 5000 mAh, elle vous permettra de tenir une journée complète et même plus si votre utilisation est raisonnable.

Toutefois, si malgré les caractéristiques techniques, ce smartphone ne correspond pas à vos attentes, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs smartphones.