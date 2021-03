L’Oppo Find X2 Pro passe au prix exceptionnel de 669 € chez Rakuten

Grâce à une remise exceptionnelle chez Rakuten et à un code promo de 30 €, le prix du smartphone Oppo Find X2 Pro passe à 669 €. Attention, le code promo est valable jusque ce soir minuit (le 31/03) uniquement. Une belle offre pour ce très bon smartphone lancé à 1199 € et que nous avions apprécié lors de son test.

Le smartphone Oppo Find X2 est à petit cassé chez Rakuten

C’est une remise incroyable que vous propose Rakuten grâce à une très belle remise dans un premier temps et grâce à un code promo de 30 € dans un second temps. Son prix de départ qui était de 1199 € est dans de l’histoire ancienne puisque dorénavant vous allez pouvoir l’acheter à seulement 669 €. Toutefois il ne faudra pas perdre de temps pour bénéficier du code promo puisqu’il se termine ce soir, pour l’utiliser il vous suffira de copier/coller RAKUTEN30 avant de valider votre commande. A savoir également que seuls les 1000 premiers acheteurs pourront bénéficier de cette réduction supplémentaire.

Concernant les caractéristiques techniques, il faut savoir que ce smartphone premium bénéficie d’un écran de 6,67 pouces bordeless incurvé avec une dalle AMOLDED QHD+ de 120 Hz. Son Snapdragon 865 et ses 12 Go de RAM lui permettront de répondre à toutes vos demandes concernant le lancement des applications et de vos jeux.

Son autonomie est très satisfaisante grâce à une batterie de 4260 mAh qui permettra au smartphone d’effectuer sa journée complétement.

