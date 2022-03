L’Oppo Find X3 Lite est à moins de 300 €

Si vous cherchez à changer votre smartphone, c’est le moment de bénéficier de ce bon plan chez Amazon. En effet, le géant américain offre une remise non négligeable de 100 €. Son prix passe donc de 399,90 € à 299,90 €.

Le smartphone Oppo Find X3 Lite voit son prix chuter de 100 €

Les réductions importantes sont toujours bonnes à prendre surtout en cette période difficile pour notre budget. Si votre smartphone est à remplacer, voici un bon plan idéal pour vous. Chez Amazon, le smartphone Oppo Find X3 Lite est actuellement à moins de 300 € soit à 299,90 € au lieu de 399,90 €.

Toutefois, avant de valider votre commande, vous souhaitez certainement connaître les détails techniques du produit concerné. Ce smartphone possède un écran OLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 90 Hz. A l’intérieur, c’est un processeur Snapdragon 765G avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage qui vous permettra de faire tourner vos différentes applications. Concernant l’autonomie, vous tiendrez votre journée complète grâce à une batterie de 4300 mAh.

Cependant, si ce produit ne semble pas vous correspondre, vous pouvez prendre le temps de consulter notre comparatif des meilleurs smartphones.