L’Oppo Find X3 Neo bénéficie d’une réduction de 100 € chez Amazon

Chez Amazon, le smartphone Oppo Find X3 Neo voit son prix chuter et passe de 799,90 € à 699 €.

Si vous pensiez acheter le smartphone Oppo Find X3 Neo c’est le moment de profiter de ce bon plan chez Amazon. En effet son prix vient de chuter et passe de 799,90 € à 699 € soit une belle économie de 100 €.

Oppo Find X3 Neo à prix cassé chez Amazon

Alors qu’il vient tout juste de sortir sur le marché, le smartphone milieu de gamme Oppo Find X3 Neo bénéficie déjà d’une belle réduction chez Amazon. En effet le voici donc à 699 € seulement chez Amazon au lieu de 799,90 € il y a encore quelques jours.

Pour ce tarif, les performances sont au rendez-vous et le smartphone en question ne devrait pas vous décevoir. L’Oppo Find X3 Neo est équipé d’un écran AMOLED Full HD d’une diagonale de 6,55 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz avec en plus une compatibilité HDR10+.

Équipé du processeur Snapdragon 865, de 12 Go de mémoire vive et de 256 Go de stockage, le smartphone n’aura pas de difficultés pour faire tourner vos applications ou jeux habituels, même les jeux 3D tourneront normalement avec des graphismes performants.

Côté photo, les clichés seront tout à fait satisfaisants grâce à ses 4 capteurs situés au dos du smartphone, un objectif principal Sony IMX766 de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 16 mégapixels, un téléobjectif de 13 mégapixels avec zoom optique x2 et un objectif macro de 2 mégapixels.

Avec sa batterie de 4500 mAh vous pourrez tenir facilement votre journée complète voire même deux si votre utilisation est raisonnable. Toutefois si ce smartphone ne vous emballe pas, pensez à consulter notre comparatif des meilleurs smartphones.