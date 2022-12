L’Oppo Reno 8 bénéficie de deux offres exceptionnelles

Chez Red By SFR, le smartphone Oppo Reno 8 est à seulement 449 € grâce à une remise et à une ODR.

Les smartphones représentent un investissement non négligeable, il est donc préférable de changer lors des promotions. Sur le site Red By SFR, l’Oppo Reno 8 est affiché à 499 € et grâce à une offre de remboursement de 50 €, son prix passe à 449 €.

Oppo Reno 8 > 449 € chez Red By SFR

L’Oppo Reno 8 est moins cher grâce à une ODR de 50 €

Pour profiter de ce tarif, ce sont donc deux offres cumulables qui sont proposées actuellement. Le site baisse le prix du smartphone de 100 € et vous pourrez en plus utiliser une offre de remboursement d’une valeur de 50 € Pour cela, vous aurez jusqu’au 31 décembre 2022 pour en bénéficier. Attention, il faudra communiquer les pièces justificatives demandées pour obtenir votre remboursement par virement bancaire.

Concernant l’Oppo Reno 8, sachez qu’il possède un écran AMOLED FHD de 6,43 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. A l’intérieur, c’est le processeur MediaTek Dimensity 1300 qui fera tourner le smartphone, une puce qui n’est certes pas la meilleure, mais qui sera correcte pour faire tourner l’ensemble de vos applications habituelles.

L’autonomie est également satisfaisante grâce à une batterie de 4500 mAh, les plus gourmands pourront utiliser la charge rapide 80W. Dans le doute, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs smartphones.