L’OPPO Reno8, l’expert du portrait, est disponible, avec un beau cadeau en prime et ses 3 ans de garantie

Un an après la gamme des OPPO Reno6, le constructeur revient en force avec leurs successeurs : les OPPO Reno8 Pro, OPPO Reno8 et OPPO Reno8 Lite. Des smartphones au design léché qui se distinguent tant dans leur maîtrise de la photo que par leurs performances et qui profitent d’un soin particulier en matière de durabilité.

Pourquoi acheter l’OPPO Reno8 dès maintenant ?

Un appareil photo toujours plus performant

L’OPPO Reno8 est un photophone confirmé. Il bénéficie d’un concentré de technologies, à la fois matérielles et logicielles, pour offrir à l’utilisateur une qualité photo d’exception. Son principal point fort est la présence d’un capteur principal Sony IMX766 de 50 MP, doté d’un autofocus à détection de phase omnidirectionnel tout pixel. Plus grand (1/1,56 pouce) que les modules antérieurs utilisés sur les smartphones OPPO Reno, il profite aussi de pixels plus gros, d’une taille d’1μm, et qui peuvent même atteindre 2μm avec l’algorithme de fusion de pixels quadra binning d’OPPO. Ces caractéristiques lui permettent de capturer bien plus de lumière (+64,4%) pour proposer des clichés plus lumineux, plus détaillés, et avec moins de bruit. OPPO communique une pureté d’image 42,9% supérieure avec ce capteur.

Des efforts ont également été consentis pour la caméra frontale, un Sony IMX709 exclusif à OPPO que l’on ne retrouve nulle part ailleurs sur le marché. Innovant, cette optique compte sur des pixels blancs, absents des capteurs traditionnels. Cela lui permet de recevoir 60% de lumière en plus et de réduire le bruit de l’ordre de 35% par rapport à capteur RVB standard.

A l’avant comme à l’arrière, la technologie DOL-HDR constitue un outil de traitement de l’image avancé qui améliore la plage dynamique en vidéo. Le mode Vidéo Ultra Nuit enrichit l’image de détails et exploite mieux les couleurs pour une qualité générale bien plus convaincante quand la lumière manque. Il est même compatible avec le mode portrait, l’une des priorités d’OPPO, qui a travaillé à le rendre efficace dans toutes les situations, que ce soit en photo ou en vidéo.

Puissance et design au programme

L’OPPO Reno8 est aussi un modèle de design. Il possède un ratio écran-corps de 90,8% grâce à la bonne intégration de la dalle, ce qui signifie que les bordures sont très fines et que la surface d’affichage occupe la quasi-totalité de la face avant du mobile. Une telle conception renforce le sentiment d’immersion et le confort de visionnage. Le revêtement OPPO Glow fait quant à lui toute la différence pour donner au smartphone un look unique qui va faire tourner les têtes. En ce qui concerne la qualité de l’affichage en lui-même, l’OPPO Reno8 est équipé d’un écran AMOLED de 6,43 pouces. Il jouit d’une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz offrant une meilleure fluidité de l’image à l’écran.

Le smartphone creuse un fossé avec ses prédécesseurs en termes de performances grâce à l’intégration d’une puissante puce MediaTek Dimensity 1300 supportant la connexion au réseau mobile 5G. Avec un tel SoC, aucune tâche n’obligera le smartphone à tourner au ralenti, même pour les jeux les plus gourmands en ressources comme Call of Duty Mobile ou Genshin Impact. Connectez-vous aussi à toute vitesse à internet et à vos accessoires via les derniers standards de connectivité sans fil, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3. Et pour les plus gourmands en stockage, OPPO a pensé à eux en doublant l’espace disponible de 128 à 256 Go.

La durabilité, un engagement fort d’OPPO

Enfin, l’OPPO Reno8 a une excellente autonomie. Le laboratoire indépendant d’analyses et de mesures, DXOMARK, lui a même attribué le label Battery Life garantissant une autonomie de 2 jours en usage modéré (soit environ 4h/jour). Une performance en partie due à sa batterie de 4 500 mAh qui tiendra sans faillir des années durant. L’endurance de l’accumulateur a été éprouvée sur 1 600 cycles de charge, le double du standard généralement pratiqué par l’industrie. Ainsi, après 1 600 cycles complets, soit environ 4 ans d’utilisation, la batterie se maintient encore à 80% de sa capacité. Leader mondial en matière de recharge rapide, OPPO justifie une nouvelle fois son statut avec sa technologie SUPERVOOC ™ 80W permettant de recharger son smartphone de 0 à 100% en moins d’une demi-heure.

Il n’y a pas que la batterie qui soit endurante, toute la conception de la gamme OPPO Reno8 dans ses moindres détails a été pensée pour optimiser la fiabilité et la durabilité. OPPO est d’ailleurs tellement confiant de son produit que la marque propose une garantie constructeur d’une durée de trois ans sans aucuns frais supplémentaires. La fluidité du système après 3 ans a, elle, été certifiée par TÜV. Conclusion, en optant pour un produit de la série, vous êtes sûr de ne pas rencontrer de ralentissements ni de soucis de batterie pendant des années, vous allez pouvoir garder votre smartphone longtemps !

Et les OPPO Reno8 Pro et OPPO Reno8 Lite alors ?

L’OPPO Reno8 Pro reprend une bonne partie des spécifications techniques de l’OPPO Reno8, mais en y ajoutant des fonctions premium pour une véritable expérience haut de gamme. Il bénéficie par exemple d’une conception en verre forgé à chaud à plus de 800° avec effet glacé et d’un grand écran de 6,7 pouces compatible HDR10+ et doté d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Sa puce Dimensity 8100 Max délivre des performances encore plus impressionnantes que celle de l’OPPO Reno8, et il est accompagné d’une puce baptisée MariSilicon X, spécialisée dans le traitement des photos et vidéos en HDR et en basse luminosité. Il peut ainsi filmer en 4K avec le mode Vidéo Ultra Nuit, alors que l’OPPO Reno8 est limité à 1080p. Le tout pour un prix de 799,90 €.

L’OPPO Reno8 Lite est le petit dernier de la gamme, plus accessible à 449,90 €. Il convient aux utilisateurs pour qui l’autonomie est un facteur très important puisque sa batterie peut sans problème tenir deux jours d’utilisation. Celle-ci se recharge à 50% en 30 minutes, ce qui suffit amplement pour tenir le reste de la journée. La partie photo n’est pas en reste avec un capteur principal de 64 MP et la présence d’un mode Portrait Pro. Amateurs d’appareils audio filaires, sachez que l’OPPO Reno8 Lite embarque un port jack 3.5mm.

