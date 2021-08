Luca : Comment le dernier Pixar fait-il pour séduire un si large public ?

Un peu plus d’un mois après sa sortie, Le monstre marin Luca plaît toujours autant, aux petits comme aux grands. Le dernier Pixar fait voyager les spectateurs dans une Italie plus vraie que nature, avec des personnages attachants.

Dans le dernier Pixar, Luca, un monstre marin pré-adolescent passe un été sur terre avec son ami Alberto. Ils profitent de leur été en tant qu’humains, mais doivent préserver leur identité secrète. Le film se passe dans la ville imaginaire de Portorosso, Italie. Une semaine après sa sortie sur Disney +, Luca avait comptabilisé presque 16,6 millions de vues. Et un mois après, il est même cinquième dans le top des films les plus vus, toutes plateformes confondues. Une fois de plus, Pixar a trouvé le moyen de d’aborder des thèmes universels à travers un monde fantastique. Pixar a également prévu la sortie de 11 autres films dans les mois et années à venir.

Le monstre marin Luca prend apparence humaine lorsqu’il est sur terre – Crédits : Pixar

Une belle histoire dans un décor plus vrai que nature

Le visuel du film d’animation est très réussi. Décors pittoresques aux couleurs chaleureuses, bord de mer, on s’y croirait. Et c’était justement l’idée d’Andrea Warren, le producteur de Luca. Il voulait faire voyager les spectateurs. Luca est pour lui une carte postale de vacances en Italie.

Les personnages eux-aussi sont réussis. Si les adultes se souviendront avec émotion des amitiés de leur enfance, les enfants, eux, pourront s’identifier aux personnages. Luca, encouragé par son ami Alberto, sort de sa zone de confort pour vivre de nouvelles expériences. Sur terre, Luca est littéralement hors de son élément. Il hésite, fait de nouvelles expériences, se trompe, mais ne baisse pas les bras. Comme un humain, finalement. Il est donc facile de s’identifier à Luca. Et les enfants peuvent apprendre ces leçons au travers du film. Enrico Casarosa, le directeur artistique de Luca a intégré un peu de son enfance dans son film. Alberto est inspiré de son meilleur ami d’enfance, qui s’appelle également Alberté. Il confie que c’est le véritable Alberto qui l’aurait poussé dans la voie de la direction artistique !

Le film d’animation Luca est toujours disponible sur Disney+, aux côtés des dernières sorties du mois d’août 2021 sur la plateforme.

Source: CBR