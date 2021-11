Luca : comment Miyazaki a influencé le dernier Pixar ?

Enrico Casarosa, le réalisateur de Luca, semble être passionné par l’univers de Miyazaki. Pour créer son dernier long-métrage d’animation en collaboration avec Pixar, le cinéaste révèle avoir puisé de nombreuses idées dans le travail de son aîné. Basé dans la Riviera italienne, Luca suit les pas d’un monstre marin capable de prendre forme humaine sur terre. Il entreprend alors une aventure estivale qui risque bien de changer son destin, accompagné de son ami Alberto. Joli succès au box-office mondial, ce projet a séduit un large public par sa poésie et sa modernité, tout en livrant un message de tolérance profond.

Ces même valeurs sont chères à Miyazaki. Pas étonnant donc que Casarosa soit un fan de la première heure. Luca ressemble dans le fond à bien des contes du cinéaste asiatique. Une « filiation » spirituelle qu’assume totalement Casarosa.

Luca : Miyazaki, une source d’inspiration importante

« Quand j’étais plus jeune, je suis tombé amoureux des dessins animés à la télévision. Mais surtout de l’animation japonaise. Mais à l’époque, je ne me voyais pas en faire en métier. Cela m’a finalement amené à voir les films de Miyazaki. J’ai commencé à voir les choses sous un autre angle. Ses films sont si amusants et tellement merveilleux » explique ainsi Casarosa lors d’une récente interview.

Ce n’est pas la première fois que Miyazaki est cité comme référence par de grands cinéastes. Wes Anderson ou encore Steven Spielberg ont parlé à plusieurs reprises de leur amour pour le réalisateur. Selon les dernières indiscrétions, ce dernier serait d’ailleurs en train de plancher sur son prochain projet, baptisé pour le moment How Do You Live ?. Mais peu de détails ont filtré sur le contenu de ce projet.

Alors si ce n’est pas encore fait, découvrez Luca sans plus tarder. Vous verrez qu’il s’y cache de nombreuses références. Et dans quelques jours, ce sera au tour d’Ecanto de se dévoiler au grand public pour les fêtes de fin d’année !

