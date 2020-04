Lucid Air : son prototype écrase la Tesla Model S en termes d’autonomie

Crédits : Lucid Motors

Lucid Motors parle de sa Lucid Air depuis longtemps. Nous vous l’annoncions en effet dès janvier 2017 lors de sa présentation officielle. Depuis, elle s’est faite plutôt discrète, mais n’a pas pour autant disparu. Ses ingénieurs ont continué leur travail pour mettre au point un prototype capable d’atteindre 640 km en conditions réelles.

640 kilomètres en conditions réelles sur l’autoroute

La Lucid Air se veut comme la concurrente directe de la Tesla Model S, même son prix est calqué sur cette dernière. Pourtant, depuis son annonce il y a 3 ans, elle a plus ou moins disparu des radars. La version finale aurait dû être annoncée au salon de l’automobile de New York dans quelques jours, mais celui-ci ayant été repoussé au mois d’août à cause de la pandémie Covid-19, c’est en ligne que Lucid Motors a refait la une.

Dans une vidéo mise en ligne hier, le constructeur a en effet prouvé que son futur véhicule électrique pouvait atteindre 640 km. On ne parle pas ici de normes EPA ou WLTP, mais bien de conditions réelles, la Lucid Air ayant rejoint Los Angeles depuis San Francisco, soit 400 miles au total. En respectant les limitations de vitesse, le prototype VIN 9 a réussi à atteindre son objectif sans encombre. Mieux, il a fait la route retour après une nuit de repos et de charge.

Une autonomie équivalente est attendue sur la version finale car ce modèle de préproduction est équipé de la motorisation et de la batterie qui seront utilisés sur les véhicules de série. La batterie est constituée de cellules lithium 2170 identiques à celles utilisées par les Tesla Model 3 et Y, mais fabriquées par LG Chem. La capacité du pack est de 110 kWh, comme celui sur lequel travaillerait Tesla.

Source : Lucid Motors