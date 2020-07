L’ultrabook haut de gamme Lenovo Yoga Slim 7 est à 1 040 € chez Darty

Le Lenovo Yoga Slim 7 est un ultrabook particulièrement séduisant, avec son châssis fin (1,49 cm d’épaisseur), élégant et réalisé en métal. La configuration pèse seulement 1,4 Kg, malgré la présence d’un écran de 14 pouces de diagonale. Ce dernier supporte une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels).

composants haut de gamme, à commencer par son processeur AMD Ryzen 7 de dernière génération. En effet, il s’agit du modèle 4700U, qui intègre 8 coeurs physiques cadencés à 2,0/4,1 GHz. Ce dernier est associé à 16 Go de mémoire et à un SSD de 1 To, qui allie une grande capacité de stockage et une excellente réactivité. La puce graphique AMD Radeon RX Vega 10 permet quant à elle d’utiliser certains jeux peu sophistiqués, en 720p de préférence.

La connectique de la machine est composée de 4 ports USB 3.2 (deux de type C et deux de type A), d’un lecteur de cartes mémoire microSD, d’une sortie vidéo HDMI et d’une prise casque/micro.

Et pour les communications sans fil, les technologies Wi-Fi 6 (ax) et Bluetooth 5 sont supportées. Deux haut-parleurs et une Webcam 720p (compatible Windows Hello pour déverrouiller l’accès au système par reconnaissance du visage) complètent le tout.

Pour le Yoga Slim 7, Lenovo annonce une autonomie maximale de 14 heures. Grâce à un mode de recharge rapide, par l’intermédiaire d’un port USB C, il est possible de retrouver 50 % d’autonomie en trente minutes seulement.

