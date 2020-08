Lunaz dévoile deux Rolls-Royce transformées en voitures électriques

Lunaz, une nouvelle société d’électrification de voitures classiques, se prépare à mettre ses premiers modèles sur le marché. Et ce ne sont pas n’importe quelles voitures. Il s’agit des Rolls-Royce Phantom V et Silver Cloud.

Les voitures d’autrefois ont été construites méticuleusement par des spécialistes. Lunaz cherche à donner une nouvelle vie à des voitures mythiques qui ont conservé une valeur émotionnelle. L’entreprise se charge de les remettre au goût du jour en les faisant passer à l’électrique.

Crédit : Lunaz

Ce n’est pas la première fois qu’une Rolls-Royce est convertie en voiture électrique. En effet, la société SHIFTev avait déjà transformé la Rolls-Royce 1970 de Johnny Cash en véhicule électrique grâce à des batteries de Tesla. D’autres voitures comme une Ford Mustang de 840 ch a aussi été transformée en voiture électrique et construite sur la base d’une Tesla Model S. Une Mazda RX-7 avait elle aussi profité d’une telle mise à jour.

Seules 30 Phantom V et Silver Cloud seront mises en service et construites à la main sur le site de Silverstone au Royaume-Uni.

La Phantom est un modèle de premier choix, avec un prix débutant à 557 000 euros. Elle utilise une batterie de 120 kWh, ce qui lui permet d’atteindre une autonomie de 483 kilomètres en une seule charge. Selon Lunaz, la Phantom a été équipée d’une « capacité de charge rapide et domestique ».

Lunaz a aussi fait une Rolls-Royce Silver Cloud, et celle-ci est un peu moins chère. Les prix commencent à 390 000 euros. La batterie est un peu moins puissante que celle de la Phantom avec ses 80 kWh, mais l’autonomie prévue est la même, à savoir plus de 483 kilomètres. Elle permet d’abattre le 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes grâce à ses 375 chevaux.

Les voitures embarquent des technologies modernes

Les deux Rolls-Royce ont été restaurées et embarquent maintenant les dernières technologies. Sur la Phantom V, on peut trouver un système d’infodivertissement entièrement intégré, des enceintes dans toute la voiture et une climatisation moderne. On retrouve même deux écrans intégrés dans les sièges pour les passagers à l’arrière.

Source : autocar.co.uk