Lune : voici pourquoi le sol de la face cachée est plus collant

Le cratère Von Kármán – Crédits : CNSA-CLEP



C’est en 2019 que Yutu 2 s’est invité sur la face cachée de la Lune. Alors que sa mission initiale devait seulement durer trois mois, le rover chinois continue d’explorer notre satellite naturel afin d’en percer les secrets. Yutu 2 a notamment découvert il y a peu deux sphérules de verres possiblement créées par la chaleur induite par les météorites.

Aujourd’hui, nous vous rapportons une autre découverte édifiante grâce aux déambulations de l’astromobile. Dans la revue Science Robotics, des chercheurs chinois soulignent que le sol de la face cachée est bien plus collant que celui de la face connue. Les images capturées montrent ainsi des mottes de sol lunaire accrochées aux roues de Yutu 2.

Yutu 2 : pourquoi la face cachée de la Lune a une meilleure adhérence

Ce qui contraste fortement avec l’expérience de son prédécesseur Yutu qui a exploré la face visible. Malgré une conception très proche, celui-ci n’a jamais accumulé de gros amas sur ses roues comme a pu le faire son successeur. Mais comment expliquer cette différence marquée ? « Le sol est plus collant que celui de la face visible, probablement car la face cachée de la lune a été exposée à davantage d’altérations de l’espace à l’instar de petits météoroïdes qui s’y écrasent », souligne le géologue Xiao Long, interrogé par Sixth Tone.

Conséquence, la chaleur intense générée par les impacts fait fondre le sol. Lequel fusionne ensuite avec des fragments de roche et des minéraux, formant de plus gros globes vitreux de forme irrégulière, les agglutinats. Selon l’équipe de Yutu 2, cela expliquerait pourquoi le sol de la face cachée est si grumeleux. Les formes irrégulières des agglutinats sont capables de s’emboîter plus facilement, formant de grosses mottes. Étant donné que le sol lunaire de la face cachée est plus ancien et plus altéré, il est logique qu’il ait un niveau plus élevé d’agglutinats.

Parmi les autres découvertes du rover Yutu 2, rappelons que ce dernier a trouvé une pierre étrange sur la face cachée de la Lune.

Source : Astronomy