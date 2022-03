L’unité Aerorozvidka écrase les forces russes, Elon Musk bientôt trillionaire, que devient le célèbre Hobbit Sam, c’est le récap’ de la semaine￼

Les drones massivement utilisés par l’armée ukrainienne, le PDG de Tesla et SpaceX toujours plus riche, que devient Sam après la trilogie du Seigneur des Anneaux, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, on fait un nouveau point sur la guerre en Ukraine : alors que le musée d’ordinateurs rétro de Marioupo fait désormais partie des nombreuses destructions causées par les obus russes, l’unité Aerorozvidka repère et attaque l’armée russe avec des drones pendant la nuit. La fortune d’Elon Musk continue de grimper et le PDG pourrait devenir le premier trillionnaire de l’histoire. Alors que Sauron n’a jamais protégé la montagne du Destin dans le Seigneur des Anneaux, on se demande ce qu’est devenu le célèbre Sam à la fin de la trilogie.

Le Club 8-bit explose sous les bombardements russes

Les destructions provoquées par les obus russes continuent de se multiplier en Ukraine. Cette semaine, c’est le Club 8-bit, le musée d’ordinateurs rétro de Marioupol qui a explosé sous les bombardements. Le collectionneur et propriétaire Dimitry Cherepanov, qui a également perdu sa maison, a rendu publique cette triste information le 21 mars sur la page Facebook du musée.

Image du Club 8-bit avant sa destruction – Crédits : Club 8-bit

Les drones de l’unité Aerorozvidka frappent la nuit

Alors que la guerre en Ukraine devient de plus en plus semi-virtuelle, l’unité de geeks Aerorozvidka continue d’attaquer les forces russes. Les drones utilisés sont des TB2 de fabrication turque et semblent très efficaces puisque les attaques réussies ne cessent de se multiplier. Le commandant de l’unité Yaroslav Honchar a déclaré « Nous frappons la nuit, quand les Russes dorment ».

Un drone de l’unité Aerorozvidka en action – Crédits : Aerorozvidka/YouTube

Elon Musk toujours plus riche

Selon Forbes, la fortune d’Elon Musk est actuellement estimée à plus de 267 milliards de dollars, ce qui fait de lui l’homme le plus riche du monde. Mais cette somme pourrait encore gonfler selon une étude réalisée par Tipalti Approve. Le rapport explique que le PDG de Tesla et SpaceX pourrait devenir le premier triollionnaire de l’histoire en 2024.

Elon Musk – Crédit : Time

Sauron aurait dû protéger la montagne du Destin

Dans le Seigneur des Anneaux, il est surprenant de constater que la montagne du Destin n’était pas mieux protégée. En effet, Sauron n’a mis en place aucune protection sur place pour empêcher quiconque de faire disparaître l’anneau. Selon les fans, l’objet lui-même aurait dû être suffisant puisqu’il manipule son détenteur et l’empêche de le détruire. Dans Le Retour du Roi, l’anneau disparait grâce à l’intervention de Gollum qui arrache le doigt de Frodon avant de sombrer dans la lave avec son précieux.

Le mont Destin, seul moyen de mettre Sauron au tapis – Crédit : New Line Cinema

Que devient Sam après la fin du Seigneur des Anneaux ?

Mais que devient Sam, le Hobbit considéré par beaucoup comme le héros de la trilogie ? Dans les livres de J.R.R. Tolkien, Sam retrouve son épouse Rosie Cotton et fonde une famille (de 13 enfants !) baptisée les Jardiniers de la Colline. Le Hobbit devient ensuite le maire de Hobbiton et le restera pendant 42 ans. Lorsque Rosie s’éteint de vieillesse, Sam se rend vers l’Ouest, tout comme Frodon l’avait fait 50 ans auparavant.

Sam connaît un beau destin – Crédit : New Line Cinema

