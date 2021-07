Lupin : Omar Sy veut un crossover avec Sherlock Holmes

Crédit : Netflix

Lupin est l’une des plus grosses séries de Netflix. Portée fièrement par Omar Sy, son personnage est un hommage au célèbre gentleman cambrioleur français. Et le succès est tel que la deuxième partie est désormais disponible alors que la troisième est en préparation. Et George Kay, co- créateur de Lupin, était récemment l’invité de Radio Times. L’occasion pour l’homme de révéler l’idée d’un crossover plutôt inattendu : la rencontre entre Assane Diop et Sherlock Holmes. Et Omar Sy, présent lors du AAFCA en ligne, est également emballé par l’idée. Et si une collaboration naissait entre les deux détectives ?

Une idée déjà discutée par l’équipe de Lupin

George Kay imagine déjà Lupin, ou plutôt Assane Diop, croiser la route de Sherlock Holmes. Pour le coscénariste de la série, une telle rencontre « amènerait à un niveau vraiment méta (…) Avoir un divertissement de ce niveau serait cool et l’idée a déjà été discutée ».

Mais Omar Sy est aussi intéressé par ce crossover et l’a fait savoir lors d’une table ronde en ligne du AAFCA.

Ça peut être intéressant puisque si l’on se réfère aux livres, il existe une sorte de rivalité. Une rivalité britannique et française. Ce sont des frères ennemis. C’est pourquoi lorsque vous avez un match de football entre les deux pays, c’est toujours important. Lupin a été créé car au Royaume-Uni, vous avez Sherlock Holmes. La France voulait la même approche. Alors pourquoi ne pas revenir en arrière à partir de cette rivalité littéraire et le développer pour la série. – Omar Sy

Omar Sy parle d’un crossover de 1906 écrit par Maurice Leblanc, créateur de Lupin. Le cambrioleur français affronte Sherlock Holmes dans une aventure appelée Arsène Lupin gentleman-cambrioleur: Herlock Sholmes arrive trop tard. Malheureusement, Arthur Conan Doyle, créateur du personnage britannique, n’a pas apprécié la démarche. Maurice Leblanc a donc renommé son personnage en Hurlock Sholmes, par moquerie.

Pour le moment, la date de diffusion de la troisième partie de Lupin n’a pas été officialisée. On sait uniquement qu’Assane Dio va bien revenir. Avec des millions de spectateurs dans le monde et un énorme succès critique, Netflix compte énormément sur sa série française.

Source : LRM