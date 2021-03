Lupin, partie 2 : Netflix dévoile un premier teaser pour la série avec Omar Sy

Premier tease pour la seconde partie de Lupin – Crédit : Netflix

Lupin est un énorme carton pour Netflix. La série est plébiscitée par les abonnés du monde entier et met en scène Assane Diop, voleur inspiré du personnage d’Arsène Lupin crée par Maurice Leblanc. Dans le rôle du héros, on trouve notre génial Omar Sy, qui a déjà cartonné à l’international dans Jurassic World et X-Men: Days of Future Past. Peu de temps après la diffusion de sa première partie, Lupin s’est hissé dans le top 10 des programmes les plus regardés sur Netflix. On parle même du plus gros succès non-anglophone : 70 millions de visionnages en 28 jours. Bonne nouvelle pour les fans de Lupin puisque la seconde partie dévoile un premier teaser.

Assane Diop est de retour dans la seconde partie de Lupin

C’est cet été que Lupin dévoilera sa seconde partie. Au casting, on retrouve Omar Sy et Hervé Pierre de la Comédie Française, Nicole Garcia, Ludivine Sagnier, Shirine Boutella, Soufiane Guerrab, etc.

Côté réalisation, c’est Ludovic Bernard (L’Ascension, Mission Pays Basque) qui s’occupera des épisodes 6 et 7. Hugo Gélin, réalisateur de l’excellent Mon Inconnue et scénariste de Miss, se chargera des épisodes 8, 9 et 10.

Lupin sera composé de 5 épisodes supplémentaires dans lesquels Assane Diop va essayer de sauver sa famille des griffes de Pellegrini.

Pour ceux qui hésitent encore à l’idée de découvrir Lupin, rapide résumé de la série Netflix. L’histoire débute en 1995 alors qu’Assane Diop est encore enfant. Le père de ce dernier est assassiné pour un délit qu’il n’a pas commis.

25 ans après, Assane Diop est adulte et s’empare d’un collier ayant appartenu à Marie-Antoinette, s’inspirant d’Arsène Lupin. Sauf que le bijou, exposé au Louvre, appartient à la famille Pellegrini.

Assane Diop veut se venger de cette dernière, responsable de la mort de son père. Mais à côté, l’homme doit aussi s’occuper de son fils, Raoul, qui vit avec son ex-petite amie, Claire.

Si Lupin a conquis rapidement les spectateurs, c’est grâce au personnage attachant d’Assane Diop, incarné à merveille par Omar Sy. Sans oublier son ambiance parisienne soignée qui cartonne dans le reste du monde. Nul doute que la partie 2 devrait être un succès.