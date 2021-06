L’usage de garder des objets en souvenir des défunts remonte à plus de 2000 ans

Selon une nouvelle étude, l’usage de garder des objets en souvenir des défunts n’est pas récent. En effet, cette tradition pour se commémorer les proches décédés remonterait à plus de 2000 ans, à l’âge du fer plus précisément.

À l’heure actuelle, il n’est pas rare de garder des objets qu’un proche possédait au moment de son décès. Cela permet effectivement à certaines personnes de mieux faire leur deuil. De nos jours, il est notamment possible de donner vie aux anciennes photos grâce à l’intelligence artificielle de Deep Nostalgia. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, cet usage ne date pas de notre société moderne ou d’il y a quelques centaines d’années.

Des objets conservés en souvenir des défunts dans un mur d’une maison écossaisse – Broxmouth Project archive

Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’université de York a justement déterminé l’origine de cette tradition. Selon l’étude, la tradition remonte à plus de 2000 ans. Elle serait effectivement née à l’âge du fer. Cette période correspond à la seconde partie de la Protohistoire. Elle s’étend de 800 avant notre ère jusqu’à la fin du premier siècle de notre ère.

On avait coutume de garder les objets du quotidien après la mort d’un proche à l’âge du fer

À l’âge du fer, les gens ne gardaient pas des objets précieux ayant appartenu à leurs proches comme on peut aujourd’hui conserver des bijoux. La coutume était effectivement de garder des objets du quotidien. Il s’agissait par exemple de cuillères en os, de moulins à main ou encore de pièces de jeu. En les conservant, les personnes avaient l’impression de conserver une sorte de lien émotionnel et continu avec le défunt.

Selon l’étude de l’université de York, les objets de tous les jours que les proches n’avaient pas besoin de réutiliser, mais dont ils ne pouvaient simplement pas se débarrasser, étaient conservés en souvenir des proches décédés. Les objets ont été retrouvés par les archéologues dans la colonie écossaise de Broxmouth. Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus, ils avaient été placés dans le mur d’une maison.

Enfin, Dr Lindsey Büster du département de l’archéologie de l’université de York a expliqué que : « il est important de reconnaître le pouvoir émotionnel brut que les objets du quotidien peuvent acquérir à certains moments et à certains endroits ». Elle a également ajouté que : « cette recherche nous aide à nous rapprocher un peu plus des individus du passé dont l’expérience de la vie et de la mort n’était, à certains égards, pas si différente de la nôtre ».

Source : Phys.org