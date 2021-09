L’USB-C comme port unique, une alerte lancée sur certains smartphones chinois, les anciennes Tesla prennent l’eau, le récap’

L’USB-C pourrait devenir l’unique port de charge des appareils électroniques portables, le Centre National de Cybersécurité (NCSC) lituanien publie un rapport de sécurité sur les smartphones chinois, des défaillances sont observées sur les Tesla Model S en cas de pluie, c’est le récap’ du jour.

USB-C : Enfin un port de charge unique !

La Commission Européenne vient de publier une proposition de révision de la directive sur les équipements radioélectriques, tels que les smartphones et tablettes, les appareils photo, les consoles de jeux portables, les haut-parleurs portatifs ou encore les casques-micro. Désormais le port de charge devra obligatoirement être de l’USB-C sur ces différents produits mobiles, et les constructeurs devront permettre aux consommateurs d’acheter leurs produits sans chargeur. La proposition de révision doit maintenant être adoptée par le Parlement Européen et une période de transition de 2 ans suivra avant l’application des nouvelles directives.

Crédit : Commission Européenne

Des smartphones chinois mis en cause par un rapport de sécurité lituanien

Le Centre National de Cybersécurité (NCSC) lituanien a publié un rapport de sécurité sur des smartphones chinois révélant que le Xiaomi Mi 10T 5G et le Huawei P40 5G présenteraient des problèmes de sécurité et de censure. Selon le rapport, le smartphone de Xiaomi transfèrerait des données aux autorités chinoises via un serveur situé à Singapour. Quant au modèle de Huawei, le NCSC aurait découvert un virus potentiel sur plusieurs applications, dont Messenger. Les deux marques démentent ces accusations et déclarent respecter le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union Européenne.

La série Xiaomi Mi 10, dont fait partie le Mi 10T 5G – Crédits : Xiaomi

Les Tesla Model S ne sont pas si étanches

Alors qu’Elon Musk avait comparé ses voitures électriques Tesla Model S à des sous-marins en termes d’étanchéité, des défaillances ont été observées sur ces modèles après avoir roulé par temps de pluie. Insiddevs rapporte le témoignage d’Howie dont le véhicule électrique a cessé de fonctionner lors d’un orage, et dont les recherches ont permis de constater qu’il ne s’agissait pas d’un cas isolé. En effet, plusieurs utilisateurs rapportent que le bloc moteur, une des parties les plus complexes et onéreuses du véhicule, serait tombé en panne alors que les automobilistes conduisaient. La cause proviendrait des joints, devenus défaillants avec le temps.

