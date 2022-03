Mac Studio : démonté, l’ordinateur surpuissant d’Apple dévoile un stockage SSD extensible

Sur YouTube, le vidéaste Max Tech a publié une vidéo démontage de son Mac Studio, l’ordinateur d’Apple hors de prix qui abrite une puce M1 Ultra dans les configurations les plus élevées.

Mac Studio démonté – Crédit : Max Tech YouTube

Lorsque l’on regarde le Mac Studio sous tous les angles, la machine semble totalement impénétrable, puisqu’aucun emplacement pour les vis n’est visible. Cependant, il est visiblement possible de la démonter en retirant l’anneau en caoutchouc à la base de l’appareil. En le retirant, quatre vis apparaissent et permettent de démonter sans difficulté le PC.

Comme on pouvait s’y attendre compte tenu du petit format de l’appareil, tous les composants sont collés les uns aux autres, ne laissant visiblement aucune place à l’ajout de périphériques supplémentaires. Néanmoins, il semble possible qu’Apple ait prévu de pouvoir ajouter du stockage à son PC.

Le Mac Studio accepterait les SSD, mais pas n’importe lesquels

Sur son site internet, Apple indique que le stockage du Mac Studio n’est pas « accessible à l’utilisateur » et que si les clients pensent avoir besoin de stockage supplémentaire à l’avenir, ils doivent « envisager de configurer leur machine avec une capacité de stockage supérieure ».

Pour rappel, le Mac Studio débute à 4599 euros avec une puce M1 Ultra aux performances hallucinantes et un SSD de 1 To. Il faudra débourser 460 euros supplémentaires pour 2 To, 1150 euros pour 4 To et 2530 euros pour 8 To.

La bonne nouvelle, c’est que les clients qui n’ont pas envie de débourser beaucoup plus d’argent pour agrandir le stockage à l’achat pourraient vraisemblablement le faire plus tard. La vidéo montre également qu’il est possible de déplacer le SSD d’un emplacement à l’autre. Cela suggère que les emplacements pourraient être modulaires et évolutifs à terme.

Apple pourrait donc bien proposer des mises à niveau autorisées du stockage SSD à un moment donné, comme il le fait déjà avec le kit de mise à niveau SSD pour le Mac Pro. On sait d’ailleurs qu’un Mac Pro encore plus puissant arrivera d’ici la fin de l’année. Si Apple vient à confirmer la bonne nouvelle, il sera nécessaire d’acheter ce kit spécial, puisque les SSD classiques ne seront pas compatibles avec la machine.