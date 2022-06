MacBook Air M2 : vous pourrez l’acheter dès le 15 juillet

MacBook Air M2 © Apple

Le nouveau ‌MacBook Air‌ M2 a été annoncé et présenté en avant-première lors de la WWDC en début du mois. Apple avait à l’époque indiqué qu’il serait disponible en juillet, sans plus de détails. Selon MacRumors, ce dernier pourrait être disponible à partir du 15 juillet 2022.

Le MacBook Air M2 sera disponible dès le 15 juillet

Le ‌MacBook Air‌ M2 présente un corps redessiné, plus fin et plus léger que le modèle précédent. Il sera également disponible en quatre coloris différents, dont une couleur nommée Minuit, proche du noir.

Grâce à la nouvelle puce ‌M2‌, ce nouveau ‌MacBook Air‌ devrait offrir jsqu’à 18 heures de lecture vidéo (sur l’app Apple TV)

et jusqu’à 15 heures de navigation web sans fil, selon la firme de Cupertino. Elle promet en outre des performances en hausse de 18 % par rapport à la précédence génération de puce, la puce M1.

Pour rappel, le MacBook Air M2 sera disponible en deux modèles :

Le modèle de base, équipé d’une puce M2 avec CPU 8 cœurs et GPU 8 cœurs, 8 Go de RAM et 256 Go de SSD, pour 1 499 € (1384 € en tarif Éducation).

Le modèle haut de gamme, équipé d’une puce M2 avec GPU 10 cœurs et 512 Go de stockage, pour 1 849 € (1 734 € en tarif Éducation).

Si vous hésitez encore entre les deux versions, dans un dossier, nous avions comparé les différences entre le modèle de base du MacBook Air M2 et le modèle haut de gamme. Pour rappel, le nouveau Mac profitera d’un port de charge MagSafe 3, d’une prise casque 3,5 mm et de deux ports Thunderbolt, USB 4.

Avec un lancement prévu pour le 15 juillet 2022, les précommandes du MacBook Air M2 devraient être mises en ligne dès le vendredi 8 juillet.