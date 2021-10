MacBook Pro M1X : son écran aura une encoche comme l’iPhone, ça se confirme

Sur le réseau social chinois Weibo, un internaute a posté une photo de ce qui semble être l’écran du prochain MacBook Pro, et on remarque que l’ordinateur portable d’Apple va se doter du gros inconvénient des iPhone : une encoche.

Crédit : Weibo

Apple a prévu un événement pour le lundi 18 octobre et nous nous attendons à ce que la société annonce ses très attendus modèles M1X MacBook Pro 14 et 16 pouces. Quelques jours avant la présentation officielle, nous savons déjà presque tout des prochains ordinateurs portables d’Apple.

Une vue rapprochée de la prétendue encoche en haut de l’image semble montrer une caméra FaceTime, un microphone et un capteur de lumière ambiante pour True Tone. Malgré l’arrivée de l’encoche, Apple aurait décidé de ne pas utiliser les mêmes capteurs que son iPhone, ce qui aurait pourtant permis d’utiliser Face ID. Les prochains MacBook Pro conserveront donc une seule solution de reconnaissance biométrique : Touch ID. Il est représenté sous une forme circulaire, semblable à ce que l’on retrouve sur le Magic Keyboard livré avec l’iMac M1.

Qu’attendre des prochains MacBook Pro M1X ?

En plus de l’encoche, les prochains MacBook Pro 14 et 16 pouces devraient bénéficier d’un tout nouvel écran mini-LED beaucoup plus lumineux, comme c’est le cas du récent iPad Pro de 12,9 pouces. De plus, leurs écrans seront compatibles Pro Motion comme les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, ce qui signifie qu’ils auront un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Apple prévoit également de doter ses nouveaux MacBook Pro d’une nouvelle puce M1X, qui devrait être une bonne amélioration par rapport aux puces M1 actuelles. On s’attend à plus de cœurs CPU, plus de cœurs GPU, de la prise en charge de plus d’écrans sur plusieurs ports Thunderbolt. Pour l’instant, la puce M1 ne peut gérer que deux écrans à la fois, y compris l’écran interne de l’ordinateur. On s’attend également à ce que les configurations atteignent 32 Go de RAM, contre 16 Go maximum pour le MacBook Pro de 13 pouces.

Enfin, on sait déjà que les prochains ordinateurs d’Apple abandonnent la fameuse Touch Bar. Ils devraient également marquer le retour de l’ancien connecteur MagSafe, ce chargeur magnétique dont tout le monde se souvient.

Source : Weibo