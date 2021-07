MacBook Pro : une webcam 1080p pour les appels vidéo FaceTime sur les modèles de 2021 ?

Avec la pandémie mondiale de COVID-19 et l’essor du télétravail, les appels vidéo sont devenus un des principaux moyens pour communiquer avec ses proches ou ses collèges. Apple aurait bien compris qu’il s’agissait désormais d’un cas d’utilisation très important pour ses utilisateurs, et compterait bien équiper ses prochains MacBook Pro de meilleures webcams.

MacBook Pro – Crédit : Apple

En effet, le leaker @dylandkt a dévoilé sur son compte twitter que les MacBook Pro 14 et 16 pouces qui seront dévoilés en fin d’année ou au début de l’année prochaine seraient tous deux équipés d’une caméra 1080p. Il vous sera donc par exemple possible de passer des appels vidéo en 1080p sur FaceTime, l’application d’Apple.

Les caméras Full HD sont rares sur les ordinateurs portables, et tous les modèles précédents étaient équipés de caméras 720p. Cependant, Apple avait récemment introduit une caméra 1080p dans son nouvel iMac 24 pouces coloré.

Que sait-on sur le MacBook Pro 2021 ?

Même si les MacBook Pro 14 et 16 pouces ne seront dévoilés que dans quelques mois, nous savons déjà presque tout sur les prochains modèles haut de gamme d’Apple. En effet, les développeurs du ransomware REvil avaient réussi à mettre la main sur des schémas des appareils, qui dévoilaient qu’Apple prévoyait de retirer la Touch Bar. De plus, côté connectiques, on retrouvera sur le côté droit un port HDMI, un port USB-C/Thunderbolt et un lecteur de carte SD. Sur le côté gauche, on retrouvera deux ports USB-C/Thunderbolt, une prise jack et un port de rechargement MagSafe.

On sait aussi que les deux modèles seront propulsés par une puce M1X, qui serait composée de 10 cœurs, contre 8 pour le processeur M1 des modèles actuels. Avec ses modèles Pro, Apple mettrait donc davantage l’accent sur les performances, plutôt que sur l’autonomie.

Enfin, les MacBook Pro 14 et 16 pouces devraient être équipés d’écrans mini-LED, comme c’est le cas du nouvel iPad Pro 2021 de 12,9 pouces. Contrairement aux LCD classiques, les écrans mini-LED sont composés de milliers de zones de dimming pour obtenir des rapports de contraste extrêmement élevés qui rivalisent avec ceux des panneaux OLED. La technologie d’affichage permet également de réduire l’effet de blooming (halo autour d’éléments lumineux comme les sous-titres) et d’offrir une luminosité plus élevée.

Source : Apple Insider