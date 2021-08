Magic Fold : voici à quoi pourrait ressembler le premier smartphone pliable d’Honor

Honor devrait dévoiler d’ici la fin de l’année son premier smartphone pliant, le Magic Fold, et nous savons déjà à quoi il pourrait ressembler grâce au célèbre leaker @RODENT950.

Le Honor Magic Fold pourrait s’inspirer des smartphones pliants de Huawei et reprendre les codes d’autres smartphones de Honor, puisqu’il serait très similaire aux récents Honor 50 Pro, qui ont été présentés au mois de juin.

Honor Magic Fold – Crédit : @RODENT950 / Twitter

D’ici la fin de l’année, de nombreux fabricants devraient lancer leurs premiers smartphones pliants, dont notamment OPPO, Vivo ou encore Google. Le Pixel Fold pourrait néanmoins mettre un peu plus de temps à arriver, puisque nous avions appris hier que des sources internes de Google auraient admis que le projet Pixel Fold a été retardé.

Le Honor Fold pourrait être un des premiers à être lancé, mais nous ne savons pour l’instant pas si celui-ci arrivera ou non en France. Il faudrait qu’Honor soit très compétitif pour avoir une chance de s’imposer sur ce marché, puisque Samsung a mis la barre très haut avec ses nouveaux Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3.

Que sait-on du Magic Fold d’Honor ?

Pour l’instant, les informations ne sont pas nombreuses concernant le Magic Fold de Honor. Cependant, le leaker @RODENT950 suggère que le smartphone s’inspirera beaucoup du récent Mate X2 de Huawei, malgré le divorce des deux fabricants en novembre dernier. En effet, Honor aurait choisi d’utiliser un poinçon en forme de pilule à l’extérieur et de n’utiliser aucune caméra sur l’écran interne.

De plus, la disposition des capteurs photo rappelle beaucoup celle des Honor 50 Pro, qui ont été présentés en juin dernier. En effet, les caméras seraient réparties dans deux cercles à l’arrière, comme le font aussi les Huawei P50.

Concernant ses caractéristiques techniques, on imagine qu’il utilisera le dernier Snapdragon 888+ comme le Magic3 Pro. @RODENT950 dévoile également dans un autre tweet que le smartphone pourrait s’appeler non pas Magic Fold, mais Magic X, reprenant ainsi à nouveau la nomenclature de Huawei. Il faudra probablement attendre sa présentation au quatrième trimestre de cette année pour en savoir davantage à son sujet. En attendant, on sait que Xiaomi va également dévoiler un deuxième smartphone pliant Mi MIX Fold 2 dans les semaines qui viennent.

Source : @RODENT950