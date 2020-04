Mark Hamill fait ses adieux à Star Wars

Dans le coffret Saga Skywalker, les fans de Star Wars retrouveront en plus des films et des bonus une lettre manuscrite de Mark Hamill, l’interprète emblématique de Luke Skywalker. Une lettre dans laquelle l’acteur fait ses adieux à Star Wars.

Il faudra patienter jusqu’au 24 avril pour se procurer le coffret Saga Skywalker, qui regroupe les 9 films des trois trilogies Star Wars, ainsi que 9 disques de bonus. En attendant, l’acteur Mark Hamill a dévoilé sur son compte Twitter sa lettre d’adieux, que l’on retrouvera en version imprimée dans le coffret.

Crédit : Disney/Lucasfilm

Avec L’Ascension de Skywalker, c’est un chapitre de plus de 40 ans d’histoire du cinéma qui a pris fin. Les fans de Star Wars ont vu pour la dernière fois à l’écran tous les personnages emblématiques introduits en 1976 dans le premier film de Georges Lucas. Et si tous n’ont pas vécu cet adieu avec la même émotion, la sortie de ce dernier film représente pour Mark Hamill la fin d’une aventure de toute une vie. L’acteur, qui a incarné Luke Skywalker dans la première et la dernière trilogie, a rédigé une lettre pleine de nostalgie et d’émotion dans laquelle il remercie le public.

Mark Hamill remercie la « famille » Star Wars

Hamill a tenu à s’adresser à tous les fans de la saga. Il fait ainsi référence à ceux qui ont assisté aux premières projections de l’Épisode IV, « depuis les sièges de quelques douzaines de salles de cinéma ». Puis il évoque le public plus jeune, ayant découvert Star Wars plus tard avec les deux dernières trilogies.

Peu importe à quel moment vous avez rejoint la saga Star Wars, et quel degré de passion vous vouez à ses différents films, vous faites partie d’une même « famille », d’une « immense communauté » qui « partage des valeurs fondamentales communes », déclare Hamill. L’acteur conclut sa lettre par un remerciement chaleureux, et évoque un avenir prometteur pour la galaxie, « rempli de héros, de méchants, d’action, de romance, et, bien sûr, de la Force ». Il faudra attendre 2022 pour découvrir comment Disney a prévu de relancer la franchise, un peu essoufflée par le rythme infernal des dernières sorties.

