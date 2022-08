Mark Hamill surprend les clients d’un fast-food en se faisant passer pour un vendeur (vidéo)

Mark Hamill, qui campe le rôle de Luke Skywalker dans la saga Star Wars, s’est amusé à se faire passer pour le vendeur d’un fast-food Jack in the Box. Ex-employé de la firme lorsqu’il avait 18 ans, il s’était fait virer pour s’adresser aux clients avec une voix de clown.

Mark Hamill © Jack in the Box

Mark Hamill, qui campe le rôle de Luke Skywalker dans la saga Star Wars, a des racines modestes. Il travaillait chez Jack In The Box lorsqu’il était adolescent, dans les années 1970. La franchise de restauration rapide aura finalement renvoyé la future star hollywoodienne parce qu’il s’adressait aux clients en prenant une voix de clown à la fenêtre du drive. La chaîne de fast-food américaine lui aura finalement proposé de reprendre son ancien job, l’instant d’une publicité.

Mark Hamill dans une publicité pour Jack In The Box

Tout en faisant la promotion de filets de poulet épicés et de trempettes de pain perdu, la publicité de Jack in the Box montre Mark Hamill en train de travailler à la fenêtre de l’un de leurs drives. L’acteur prend du plaisir à surprendre les clients, à faire des blagues et à raconter son passé en tant qu’ex-employé viré de la chaîne de restauration, il y a une cinquantaine d’années.

Lorsqu’il fréquentait le Los Angeles City College vers l’âge de 18 ans, Hamill, aujourd’hui âgé de 70 ans, travaillait dans un Jack in the Box local après l’école. « J’ai toujours aspiré à travailler à la fenêtre du drive, sauf qu’à la place, j’étais toujours à l’arrière salle. Et quand j’ai enfin eu ma chance, j’ai tout gâché », a déclaré l’acteur de Star Wars à People. « Je me suis tellement amusé » indique-t-il, ravi d’avoir pu participer à cette publicité.

En dehors de cette pub pour Jack In The Box, Mark Hamill passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à partager d’étonnantes anecdotes. Son dévouement à la franchise et sa personnalité terre-à-terre ont fait de lui l’un des plus grands favoris des fans. La semaine dernière, l’acteur s’était amusé à présenter quatre objets du tournage des films Star Wars qu’il avait ramené chez lui.