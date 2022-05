Mars : cette étrange porte a-t-elle été fabriquée par des extraterrestres ?

Une photo du rover Curiosity a tout particulièrement attiré l’attention. Celle-ci montre une cavité dont l’entrée ressemble à s’y méprendre à une porte creusée dans la roche. L’oeuvre des martiens ? Non martèlent les spécialistes qui avancent une explication bien plus rationnelle.

Le drôle de cliché pris par Curiosity a déchaîné les passions – Crédit : NASA/JPL-Caltech/MSSS

Curiosity nous gratifie souvent de clichés mirifiques de Mars. Et parfois, ses photos peuvent susciter bien des fantasmes. C’est notamment le cas avec un cliché récent pris par l’astromobile et dévoilé par la NASA. On y voit un début de cavité introduite par ce qui s’apparente à une porte taillée dans la roche (voir ci-dessus). Rapidement, certains internautes se sont empressés d’affirmer qu’il s’agissait d’une preuve de vie extraterrestre.

Sauf que la réalité est bien différente. « C’est une image très curieuse », reconnaît le géologue britannique Neil Hodgson, spécialiste de la géologie martienne. « Mais pour résumer, cela s’apparente à de l’érosion naturelle d’après moi », pointe-t-il dans les colonnes de Live Science. Un avis partagé par le physicien Jean-Pierre Martine, cité par actu.fr. Celui-ci estime que cette drôle de porte a été taillée par « une sorte d’érosion causée par le vent et les mouvements de terrain ».

« Porte » sur Mars : un angle de vue trompeur

En regardant le cliché de plus près, on peut d’ailleurs avoir la confirmation que la « porte » a été façonnée par des « processus géologiques normaux », souligne le professeur Sanjeev Gupta auprès du Daily Telegraph. Une profonde fissure est visible à l’intérieur de la « porte », suggérant que la roche a été fracturée. Un phénomène qui peut survenir aussi bien sur Mars que sur Terre. Cette fracture aurait pu se produire à n’importe quel moment depuis des centaines de millions d’années.

« La fissure est une fracture et elles sont abondantes sur Mars et sur Terre – pas besoin de tremblements de mars pour les produire », a ajouté le professeur Gupta, qui a collaboré avec la NASA pour la mission Curiosity. À noter que la perspective joue également des tours sur ce cliché. D’autres angles de vue pourraient nous offrir un aperçu bien différent de la porte et de la profondeur du trou qu’elle semble introduire.

Si le sujet vous passionne, sachez que le télescope James Webb sera capable de repérer la vie extraterrestre.

