Mars devient une décharge, nouveau trailer pour House of the Dragon et Grogu en Tamagotchi : c’est le récap

Les déchets s’accumulent sur Mars, nouvelle bande-annonce pour le prochain épisode de House of the Dragon et Grogu arrive en Tamagotchi : c’est le récap.

Aujourd’hui dans le récap. L’humanité a laissé derrière elle de nombreux débris à la surface de la planète rouge, plus de 7 000 kg au total. La bande-annonce du prochain épisode de House of the Dragon est là. Enfin, vous pourrez bientôt adopter Grogu avec ce nouveau Tamagotchi Star Wars.

Plus de 7000 kg de déchets humains sur Mars

En 50 ans, nous avons envoyé pas moins de 18 objets fabriqués par l’homme sur Mars. En additionnant le poids de tous ces appareils et objets, les scientifiques estiment que nous avons laissé un total de 7 119 kg de débris à la surface de la planète rouge.

L’épisode 6 de House of the Dragon va tout changer

Le prochain épisode de House of the Dragon se déroulera 10 ans après l’épisode 5. La bande-annonce dévoile les nouveaux acteurs et les autres, à l’instar de Vicerys, qui ont été vieillis.

Les précommandes du Tamagotchi Grogu seront bientôt ouvertes

Bandai Namco a annoncé l’arrivée d’un nouveau Tamagotchi Star Wars, celui de l’adorable Grogu, aussi connu sous le nom de Bébé Yoda auprès des fans. Le Tamagotchi aux couleurs de Star Wars a même une sorte de coque en caoutchouc en forme de Grogu.

