Mars : InSight a pris un dernier selfie avant de faire ses adieux

Opérationnel à la surface de Mars depuis le 26 novembre 2018, l’atterrisseur InSight de la NASA vit actuellement ses derniers instants. Il fera bientôt ses adieux à la surface de la planète rouge. Les équipes de la NASA en ont donc profité pour capturer un dernier selfie de l’atterrisseur. On voit clairement sur l’image que l’atterrisseur n’en a plus pour longtemps.

Le dernier selfie d’InSight capturé sur Mars le 24 avril 2022 – Crédits : NASA / JPL-Caltech

En effet, les équipes de la NASA n’ont pas trouvé de moyen pour dépoussiérer les panneaux solaires d’InSight. Depuis l’atterrissage sur la planète rouge en 2018, la poussière s’accumule progressivement sur les panneaux solaires, empêchant InSight de se recharger correctement. L’année dernière, l’agence spatiale américaine avait fait prendre à l’atterrisseur une douche de sable dans l’espoir de déloger les grosses particules. InSight avait ainsi gagné environ 30 wattheures d’énergie par jour, ce qui lui a permis de durer plus longtemps.

Le bras robotique d’InSight se mettra bientôt en « pose de retraite »

Dans un communiqué officiel, la NASA a expliqué que : « le bras doit bouger plusieurs fois pour capturer un selfie complet. Parce que les panneaux solaires poussiéreux d’InSight produisent moins d’énergie, l’équipe mettra bientôt le bras robotique de l’atterrisseur dans sa position de repos (appelée la ‘pose de retraite’) pour la dernière fois en mai 2022 ». Plus tôt cette année, InSight s’était mis en mode sans échec pour conserver son énergie pendant le passage d’une grosse tempête de poussière. Néanmoins, plus rien ne peut sauver l’atterrisseur maintenant.

Le selfie capturé par la NASA est ainsi un dernier hommage à l’atterrisseur qui sera bientôt figé sur Mars. Dès le début de la mission, les équipes savaient qu’InSight n’aurait pas une longue durée de vie à cause de la poussière martienne. Elles espéraient néanmoins qu’un gros tourbillon ou une forte rafale puisse le nettoyer en partie, mais cela n’a pas été suffisant. Comme vous pouvez le voir dans le premier selfie d’InSight partagé ci-dessous, la condition de l’atterrisseur s’est sérieusement dégradée en quelques années.

Le premier selfie d’InSight capturé sur Mars le 6 décembre 2018 – Crédits : NASA / JPL-Caltech

Enfin, ce n’est plus qu’une question de temps avant qu’InSight puise dans ses dernières ressources et que son énergie soit complètement épuisée. Tout au long de sa mission martienne, l’atterrisseur a tout de même récolté des données précieuses qui serviront aux prochaines missions. Il a même détecté les plus forts séismes jamais enregistrés.

