Mars : La NASA enregistre un puissant séisme

La secousse a été estimée à une magnitude de 4,2, et a duré plus d’une heure et demi. Cette durée intrigue les scientifiques, quand on sait que les deux autres séismes majeurs enregistrés ont duré à peine 10 minutes. Ceux-ci se sont produit en 1960 et en 2004.

Sonde InSight – Crédit : NASA

Ce n’est cependant pas la première fois que la sonde Insight détecte un tremblement de terre de cette amplitude. Le dernier en date, d’une puissance semblable, remonte au 25 aout 2021. En revanche, ce dernier s’est produit à environ 8500 km de la sonde, pour une durée totale bien plus brève. Ce fut la secousse la plus éloignée que l’atterrisseur ait détecté jusqu’à présent.

Cette découverte est une chance pour Insight, qui a bien faillit de pas pouvoir continuer sa mission. En effet, en début d’année, la sonde a subi une tempête qui a couvert ses panneaux solaires de poussière. Grace à une manœuvre audacieuse, les scientifiques de la NASA ont réussi à dégager ces derniers. Ce sauvetage a participé à allonger la durée de vie de la mission, pour deux années supplémentaires. « Si nous n’avions pas agi rapidement au début de l’année, nous aurions pu passer à côté d’une grande partie de la science, déclare ainsi Bruce Banerdt, du Jet Propulsion Laboratory (JPL).

Insight est la première mission entièrement consacrée à l’étude de la structure interne de Mars. Elle emporte ainsi deux instruments scientifiques : un sismomètre (SEIS) et un instrument de mesure des flux de chaleur en provenance du centre de la planète. L’objectif principal de la mission est de disposer d’une meilleure connaissance de la structure interne de Mars. En effet, certaines caractéristiques de notre cousine sont mal connues. Les scientifiques espèrent ainsi reconstituer l’histoire de la planète rouge.

Source : universetoday