Mars : la silhouette humaine observée par Perseverance n’est pas un extraterrestre

Depuis son atterrissage sur Mars le 18 février 2021, Perseverance explore la planète rouge en quête d’une trace de vie ancienne. Le rover de la NASA en profite également pour nous faire parvenir des clichés et vidéos magnifiques de Mars. L’une des images capturées par Perseverance en avril 2021 a un détail intéressant qui relance les théories d’une vie extraterrestre.

La « silhouette humaine » découverte sur une image capturée par Perseverance sur Mars – Crédits : Neville Thompson / Gigapan/ NASA

Dans une vidéo postée sur YouTube, Scott Waring qui est un chercheur d’OVNI basé à Taïwan détaille sa découverte. Il est persuadé qu’une personne allongée sur un rocher martien a été observée par le rover Perseverance. Cette silhouette humaine comme vous pouvez la voir dans le cercle rouge de l’image ci-dessus se reposerait sur son bras gauche. D’après Scott Waring, elle a même laissé des empreintes de pas sur le rocher avant de s’allonger.

Ce n’est pas un alien, mais une illusion d’optique observée par Perseverance sur Mars

Cette silhouette est effectivement étrange, mais ce n’est pas un extraterrestre en train de bronzer lors d’un après-midi martien. Les fans d’OVNI risquent d’être déçus. Il s’agit effectivement d’une illusion d’optique des roches martiennes qui nous fait immédiatement penser à un alien.

En effet, Victoria Aguilar qui est une psychologue clinicienne a expliqué ce phénomène à BFMTV. « L’esprit va avoir cette tendance naturelle et cognitive à donner des formes à des choses qu’il ne connaît pas pour essayer de ne pas rester dans une dynamique inconnue ou mystique », a-t-elle déclaré. Comme notre cerveau n’arrive pas à déchiffrer cette forme aperçue sur Mars, on pense immédiatement reconnaître une véritable silhouette humaine.

Scott Waring va même encore plus loin dans son analyse de l’image capturée par Perseverance. Il affirme également qu’un baril et une torpille se trouvent sur l’image. Il parle aussi d’une sorte de refuge « créé par une vie intelligente » et d’un cocon alien. En réalité, tous ces objets sont des roches martiennes de différentes formes.

Enfin, Perseverance n’a pas encore trouvé de traces de vie, mais il continue de travailler sans relâche. Le rover creuse le sol martien pour récupérer des échantillons qui pourraient contenir des traces de vie ancienne. La NASA prévoit de ramener ces échantillons sur Terre en 2026.

Source : UFO Sightings Daily