Mars : la sonde Tianwen-1 capture ces incroyables selfies devant la planète rouge

© CNSA

Tianwen-1 est la première sonde spatiale martienne de l’Administration spatiale nationale chinoise (CNSA). Chargé de recueillir des données sur Mars durant au moins 2 ans et entrée en orbite de la planète en début d’année 2021, l’orbiteur de 240 kg a capturé avant-hier ces incroyables selfies, avec Mars en arrière-plan.

Des photos capturées par un petit appareil photo libéré par l’orbiteur puis transférées à Tianwen-1 par Wifi

Ces incroyables images, publiées par l’Administration spatiale nationale de Chine, montrent Tianwen-1 dans sa totalité, au-dessus du pôle nord de Mars, panneaux solaires et antennes exposés. On dénote un gros plan partiel de l’orbiteur, ainsi qu’une vue de la calotte glaciaire, située au nord de la planète rouge.

Les images, qui ont suscité une vive réaction de la part des autres agences spatiales, sous-entendent également un défi technique certain. Pour parvenir à capturer de tels selfies, la sonde a dû libérer une petite caméra dans le vide spatial, à quelques mètres d’elle, afin qu’elle puisse immortaliser l’instant. Ces dernières ont ensuite été transférées par Wifi.

© CNSA

« L’orbiteur, en très bon état, est actuellement en orbite autour de Mars. Nous pouvons le voir voler autour de la planète dans un excellent état de fonctionnement, avec les ailes du panneau solaire, l’antenne directionnelle et d’autres encore », a indiqué Sun Zezhou, le concepteur en chef de la sonde, aux médias chinois.

Tianwen-1 est en orbite autour de la planète rouge depuis février 2021. Quelques mois plus tard, la sonde relâchait son rover à la surface de Mars, nommé Zhurong. En se déplaçant sur la planète rouge, le rover chinois nous avait transmis cette magnifique photo prise sur le sol de Mars, peu avant de se mettre en pause jusqu’à fin octobre. Au 1er janvier 2022, après avoir transféré plus de 540 Go de données et alors que nous nous remettions tous des fêtes de fin d’année, Zhurong fêtait lui son 224e jour opérationnel sur la planète rouge.

Source : CNSA