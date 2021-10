Mars : le Rover Perseverance nous révèle que le cratère Jezero est plus intrigant qu’on ne le pensait

Une deuxième équipe scientifique a porté son attention sur « Kodiak ». C’est une butte située près du cratère . Ses couches supérieures et les plus récentes contiennent des blocs de plus d’un mètre de diamètre éparpillés. Seulement, la voie jadis navigable alimentant le Delta est lente et sinueuse. Et l’équipe scientifique estime qu’un torrent d’eau nécessaire pour transporter ces rochers – certains sur des dizaines de kilomètres – devrait se déplacer à des vitesses allant de 6 à 30 km/h. C’est pourquoi l’hypothèse mise en avant est donc celle de crues subites et rapides.