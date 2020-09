Mars : une sonde spatiale japonaise capturera des images en 8K de la planète rouge

Démonstration de la sonde spatiale MMX approchant Mars et Phobos – Crédit : JAXA

Pour la première fois dans l’histoire de l’exploration spatiale, une sonde spatiale emportera avec lui une caméra 8K pour capturer des images de Mars et de ses deux lunes. Selon nos confrères de Parabolic Arc, « la JAXA et la Japan Broadcasting Corporation (NHK) ont décidé de développer conjointement une caméra Super Hi-Vision capable de filmer des images en 4K et 8K ». La sonde spatiale japonaise décollera en 2024 dans le cadre de la mission « Martian Moons eXploration » (MMX). Elle atteindra Mars en 2025 pour commencer la capture d’images.

Des images de Mars, Phobos et Déimos d’une qualité exceptionnelle

Les deux lunes de Mars sont Phobos et Déimos. D’ailleurs, des scientifiques envisagent de créer une base sur Phobos qui est la plus proche de la planète rouge. Cela leur permettrait d’explorer la planète plus facilement. Le but de la mission MMX est de capturer le plus possible de détails au sujet de Mars, Phobos et Déimos. En plus des images de la planète et des lunes, la JAXA a confirmé que la sonde atterrira sur Phobos et collectera des échantillons de sa surface.

Les images seront capturées à intervalles réguliers et transmises partiellement à la Terre pour « créer une image lisse ». Bien entendu, toutes les données seront stockées à bord de la sonde. Les scientifiques les analyseront lorsqu’elles reviendront sur Terre plusieurs années plus tard en 2029.

De plus, la JAXA a expliqué que les données de vol de la sonde spatiale MMX et les images capturées par la caméra Super Hi-Vision permettront de recréer l’exploration du système martien. Le mois dernier, nous vous avions révélé des images impressionnantes de la planète rouge prises par le Mars Reconnaissance Orbiter. Il ne fait aucun doute que celles prises par MMX seront encore plus détaillées et impressionnantes. Le prochain à étudier Mars est le rover Perseverance de la NASA. Il est déjà en route depuis quelques semaines et vous pouvez suivre en temps réel sa progression.

