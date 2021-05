Marshall Monitor II ANC : 50 € de réduction sur ce bon casque à réduction de bruit

Boulanger et Darty vous propose de bénéficier d’une réduction de 20 % sur le casque audio Marshall Monitor II ANC. Sur le marché depuis plus d’un an il est toujours de qualité et c’est donc une très belle offre à ne pas rater. Son prix passe donc de 249,99 € à 199,99 €.

Le casque audio Marshall Monitor II ANC est en baisse chez plusieurs marchands

Même si ce casque date de début 2020, il est encore d’actualité grâce à une réduction de bruit performante. Son rapport qualité/prix est d’autant plus intéressant aujourd’hui grâce à cette belle promotion proposée par Boulanger et Darty. En effet, les deux marchands proposent des remises immédiates de 50 € sur ce modèle en question. A savoir qu’en plus de cette économie de 20 %, vous ne payerez pas de supplément pour une livraison à votre domicile.

Pour ceux qui connaissent et apprécient la marque à travers les célèbres amplis, vous pouvez reconnaître très facilement le design de Marshall dans ce casque audio. En plus du design, la marque a également misé sur le confort grâce à des coussinets qui englobent parfaitement la forme de toutes les oreilles. Une forme d’autant plus efficace pour la réduction de bruit active.

Spécialisée dans l’audio, vous ne serez pas déçu de la qualité sonore de ce casque audio avec un son équilibré qui saura mettre en valeur les différentes tonalités de vos morceaux favoris.

Toutes ces qualités justifient d’ailleurs sa présence dans notre comparatif des meilleurs casques à réduction de bruit.