Marvel annonce la sortie de la série Fury Files sur Disney+

Les abonnés Disney+ pourront découvrir à partir du 15 mai prochain une toute nouvelle série Marvel. Inititulé Fury Files, le show ouvrira des dossiers secrets sur les personnages Marvel. Les histoires seront racontées par Nick Fury lui-même.

Crédit : Marvel Studios

Voici le synopsis publié par Disney : « Vous ne devriez pas être surpris que Nick Fury ait des fichiers sur chaque super héros Marvel. Fury Files donne aux téléspectateurs un accès top secret à des informations du S.H.I.E.L.D. sur les principaux héros et méchants de Marvel. Tout cela n’est raconté par nul autre que le mystérieux Fury. ».

Fury Files : la petite série Marvel en attendant les autres

Disney ajoute que Fury Files est composée d’un mélange d’illustrations des comics animés et d’animation tirées de séries animées telles qu’Avengers : L’Équipe des superhéros et X-Men (The Animated Series). Il semble que le show soit donc un de ces contenus à petit budget destiné à compenser le manque de programmes originaux sur Disney+. Car depuis la sortie de The Mandalorian, la plateforme n’a proposé aucune nouvelle série originale.

Fury Files aidera également les fans de Marvel à patienter en attendant les prochaines sorties du studio. Si la pandémie n’a pas impacté sa production, c’est la série Le Faucon et le Soldat de l’Hiver qui devrait être lancée en premier sur Disney+. Pour l’instant, sa date de sortie est maintenue à août prochain. Elle sera suivie de WandaVision, toujours prévue pour décembre 2020. Côté cinéma, le MCU souffrira de longs retards. La sortie en salles de Black Widow a été repoussée au 6 novembre, tandis que le très attendu The Eternals a été reporté au 12 février 2021. Ces dates pourraient cependant encore changer. Dernièrement, les sorties des films Doctor Strange 2 et Thor 4 ont été à nouveau repoussées. Personne n’est à l’abri de la crise sanitaire, pas même les superhéros Marvel.

Source : We got this covered