Marvel : Anthony Mackie a entendu parler du projet Captain America 4 au supermarché !

Marvel est tellement doué pour garder ses projets secrets que même ses acteurs principaux les découvrent au dernier moment. Anthony Mackie, qui incarne le nouveau Captain America, vient seulement d’apprendre qu’un quatrième film dédié au super-héros serait en développement. Et c’est un fan qui lui a annoncé.

Sam Wilson dans son costume de Captain America – Crédit : Marvel Entertainment

Dans une interview pour Entertainment Weekly, l’acteur raconte qu’il a appris la nouvelle de la bouche d’un caissier d’un supermarché. « Le gars de la caisse nommé Dwayne, un mec cool, me dit: « Yo, mec. C’est vrai ? ». [le caissier montre un article sur son smartphone] Je réponds : « Je n’en ai pas entendu parler. ».

Mackie affirme qu’il ne sait pas du tout si cette rumeur est avérée. « Je suis impatient de voir ce qui se passe, mais je n’ai rien entendu. », assure l’acteur. S’il est sincère, cela signifie que le projet en est encore à un stade très peu avancé. Anthony Mackie explique que Marvel dévoile toujours ses plans de manière très attendue aux acteurs. « C’est ce que j’aime dans mon travail avec Marvel. Ils vous appellent, ils disent : Viens à L.A. On veut te dire ce qui se passe. », explique l’acteur.

Le scénariste de Falcon et le Soldat de l’hiver de retour

Pour l’instant, impossible donc de confirmer qui sera au casting. The Hollywood Reporter semble néanmoins déjà savoir que le scénariste de Captain America 4 sera Malcom Spellman, le showrunner de la série Falcon et le Soldat de l’hiver. Anthony Mackie, qui vient de reprendre enfin le flambeau de Steve Rogers dans la série, devrait vraisemblablement être de retour dans ce blockbuster. THR ajoute que le film racontera la suite directe des aventures de Sam et Bucky dans le show Disney+. On pourrait donc retrouver d’autres personnages, tels que Sharon Carter, dont la vraie identité vient d’être dévoilée dans l’épisode final.

Contrairement aux rumeurs récentes sur une potentielle suite, Marvel n’aurait en effet pas prévu de saison 2 pour Falcon et le Soldat de l’hiver. La série a toutefois rempli sa mission, faire de Sam Wilson le nouveau Captain America, tel que souhaité par Steve Rogers.

Pourquoi John Walker a réellement abandonné son bouclier Captain America ?

Source : CINEMA BLEND