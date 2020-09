Marvel : Brie Larson a tenté de décrocher un rôle dans Iron Man 2 et Thor

Avant de devenir Captain Marvel, Brie Larson avait déjà tenté à plusieurs reprises de décrocher un rôle dans le MCU. L’actrice américaine a en effet confié qu’elle avait passé des castings pour les films Iron Man 2 et Thor, mais qu’elle n’avait malheureusement pas été retenue.

Brie Larson dans Captain Marvel / Crédit : Marvel Studios

Depuis qu’elle a créé sa chaîne YouTube, Brie Larson a pris l’habitude de faire quelques confidences à ses fans au sujet de sa carrière. Il y a quelques semaines, elle révélait qu’elle avait passé des castings pour Star Wars, Hunger Games et Terminator. Dans sa dernière vidéo, elle a poursuivi la liste des films pour lesquels elle avait participé, sans succès, aux auditions. En plus de Thor et Iron Man 2, Larson a notamment cité Le livre d’Eli, The Descendants, ou encore Avatar.

Brie Larson, une actrice très déterminée

Il semblerait que l’actrice ait donc été très motivée à décrocher des rôles dans des blockbusters. Mais c’est finalement le drame Room qui la révéla au public. En 2016, elle remporta en effet pour ce rôle l’Oscar de la meilleure actrice. Quelques années plus tard, Brie Larson réussit enfin un casting pour une franchise à gros budget. Elle est devenue en effet Carol Danvers, alias Captain Marvel.

Malgré le succès du film, l’interprétation de l’actrice n’a pas fait l’unanimité parmi les fans du MCU. Beaucoup ont critiqué le choix de Larson pour incarner la super-héroïne, mais cette dernière se moque des commentaires négatifs. Sa chaîne YouTube semble également avoir été prise pour cible par quelques détracteurs. Mais une fois de plus, Brie Larson reste de marbre et a simplement prié ses « haters » de se désabonner.

Disney ne semble d’ailleurs pas décidé à écouter ces critiques et à remplacer l’actrice. Brie Larson a en effet signé un contrat pour au moins cinq films dans le MCU. On la retrouvera donc à l’affiche de Captain Marvel 2, dont la sortie est prévue pour le 6 juillet 2022.

Captain Marvel : la doublure de Brie Larson a partagé une vidéo de cascades épiques

Source : HEROIC HOLLYWOOD