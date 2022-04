Marvel : ces super-vilains méritent une seconde chance

Crédit : Marvel Studios

Le Marvel Cinematic Universe (MCU) poursuit ses plans au fil des productions. Qu’elles soient au cinéma ou sur petit écran avec Disney+, elles permettent de développer un riche univers avec ses lieux, ses intrigues mais surtout ses super-vilains. Car depuis plus de dix ans, les fans voient des visages passer dont certains semblent aujourd’hui disparus pour leur plus grand désespoir. Place à une sélection de ces méchants qu’on espère tous revoir dans l’univers connecté.

Shocker

Shocker est un personnage connu des amateurs de Spidey. On l’aperçoit dans Spider-Man : Homecoming sous forme de deux itérations. La première se fait tuer par Adrian Toomes et la seconde reprend ses gants. Sa dernière apparition ? Un combat contre Peter Parker pendant lequel il termine saucissonné contre un bus scolaire. Il y a fort à parier qu’il croupit désormais en prison mais on souhaite le revoir de façon plus… consistante !

Wilson Fisk

Ah, Wilson Fisk. Les amateurs de Daredevil sur Netflix apprécient ce personnage mais beaucoup pestent contre son traitement lisse dans Hawkeye. Surtout que ce retour fut bref avec l’impression que le personnage a été tué par Echo. Fort heureusement, le Caïd dispose d’une grande force. On l’imagine mal périr si facilement. D’autant plus qu’il est l’ennemi de Daredevil apparu dans Spider-Man : No Way Home mais aussi du Tisseur !

Crâne rouge

Crâne rouge est introduit dans Captain America : First Avenger, le film au meilleur easter egg de tout le MCU. Mais son apparition reste limitée alors qu’il s’agit d’un personnage assez important, charismatique, puissant. Puis avec son retour dans Avengers : Infinity War et Endgame, on imagine que Marvel Studios pense à de gros plans pour lui. Juste une demande : l’excellent Hugo Weaving peut-il reprendre le rôle ?

Ikaris

Ikaris mérite plus de temps d’écran ! Dans Les Éternels, il trahi sa propre famille puis, accablé de regrets, s’envole vers le soleil pour mourir. Richard Madden donne beaucoup au personnage, ce serait dommage de ne plus le voir ! On pourrait imaginer un retour même si Marvel Studios a confirmé sa mort définitive. Mais on sait que la société aime beaucoup mener en bateau sa communauté…

Ghost

Ghost représente un traitement audacieux pour le personnage. Ava Starr ne ressemble pas du tout à son homologue des comics, apparaissant comme un antagoniste plutôt bien traité. Même si son impact n’est pas immense dans le Marvel Cinematic Universe, elle possède beaucoup de potentiel. Puis son costume est quand même vachement sympathique !

Le Leader

Le MCU a déjà surpris ses fans en faisant revenir l’Abomination joué par Tim Roth dans Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux. Alors on espère forcément la même chose pour Samuel Sterns. Sa dernière apparition dans L’Incroyable Hulk montre qu’il a été infecté par le sang de Bruce Banner. Son cerveau mute et il semble se transformer en Leader. Peut-être une présence dans She-Hulk ? Après tout, l’Abomination sera présente !

