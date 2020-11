Marvel : Chris Evans vend un bouclier de Captain America pour la bonne cause

Le bouclier de Captain America est sans doute l’une des pièces les plus incontournables pour tout collectionneur de goodies Marvel. Grâce à Chris Evans, vous pourriez bientôt l’accrocher à votre mur. Mais il va falloir dépenser sans compter. Car le prix de l’exemplaire disponible en ce moment sur eBay pourrait vite s’envoler. Au moment de la rédaction de cet article, il a déjà dépassé les 2000 dollars.

Chris Evans fait don de son légendaire bouclier – Crédit : Marvel Studios

C’est en effet dans le cadre d’une vente aux enchères à but caritatif que Chris Evans a décidé de mettre en vente le précieux bouclier, signé de sa main. La somme remportée sera reversée Homes For Our Troops, Inc, une organisation qui vient en aide aux vétérans de l’armée américaine grièvement blessés au combat. L’interprète de Steve Rogers participe à cette vente avec d’autres stars d’Hollywood telles que Bryan Cranston, Gwyneth Paltrow et George Clooney. Tous font don d’accessoires de film ou encore de sessions Zoom avec eux.

Le bouclier de Captain America mesure 60 centimètres de diamètres et est équipé d’une sangle ajustable. Il sera accompagné d’un poster dédicacé. Le chanceux acquéreur recevra également un message vidéo personnalisé de Chris Evans.

Captain America multiplie les bonnes actions

Ce n’est pas la première fois que la star du MCU utilise son bouclier pour la bonne cause. En février dernier, Evans avait levé des fonds pour l’association Girl Powerful en faisant gagner le mythique accessoire à un des donateurs. L’acteur ne rate en outre pas une occasion de démontrer ses valeurs de super-héros. En juillet, Evans et plusieurs de ses collègues Avengers avaient témoigné leur soutien à un jeune fan de 6 ans qui avait sauvé sa sœur d’une morsure de chien.

Le bouclier de Steve Rogers fait désormais partie des accessoires historiques du MCU. Le prochain exemplaire pourrait être signé de l’acteur Anthony Mackie. Après avoir pris sa retraite dans Endgame, Rogers a en effet légué son bouclier à Sam Wilson, qui prendra la relève dans la série Disney+ Le Faucon et le Soldat de l’Hiver.

Source : CBR