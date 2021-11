Marvel Comics : une source d’inspiration pour le réalisateur Chris Columbus

On ne présente plus le génial réalisateur Chris Columbus. Entre Mrs Doubtfire ou encore Harry Potter, le cinéaste est déjà à l’origine d’énormes cartons au box-office mondial. Avec un univers déjà très dense en termes d’influences, Columbus est aussi très inspiré par les bandes-dessinées Marvel. Au cours d’une récente interview, ce dernier explique comment ce monde joue un rôle important sur son travail. Car il ne faut pas oublier que le réalisateur a grandi pendant l’âge d’or des éditions Marvel, en pleine ascension des 4 Fantastiques ou bien encore de Hulk.

Chris Columbus, un passionné de comics – Crédit : Marvel Comics

Alors de là à signer un film pour le MCU, il n y a qu’un pas. Pour sûr, Columbus réaliserait là son plus grand rêve de gosse. En attendant, le réalisateur témoigne sa passion pour cet univers unique en son genre.

Marvel : Columbus déclare sa flamme

« Vous savez pourquoi je me suis lancé dans le cinéma ? A cause de Marvel Comics ! Quand j’étais enfant, cela représentait tout ce que je souhaitais faire. Et je dois reconnaître que Spider-Man a toujours été mon super-héros favori » explique ainsi Columbus. Si le réalisateur a joué un rôle côté production pour plusieurs projets, il n’a jamais encore dirigé un film lié au MCU. Par deux fois, Columbus est passé tout près de son rêve. En effet, le cinéaste a dû renoncer aux 4 Fantastiques avant d’être évincé du premier Spider-Man au profit de Sam Raimi.

Sony pourrait cependant faire appel à Columbus, étant donné ses projets pour le futur. Pourquoi pas d’ailleurs en lui confiant le prochain opus de la franchise de l’homme-araignée ? Cela serait un joli pied de nez au passé. Mais pour l’heure, le réalisateur n’a pas encore été officiellement approché. Marvel pourrait trouver en Columbus un regard idéal pour diriger les Young Avengers, lui qui a traversé les années en même temps que les héros.

Et si le rêve devenait réalité ? C’est en tout cas tout ce que l’on peut souhaiter au réalisateur. En attendant, le MCU prépare déjà de jolis projets pour les prochains mois !

Source : Screenrant