Marvel : découvrez un trailer d’Avengers : Endgame inspiré de la Snyder Cut de Justice League

Les fans de DC se réjouissent de découvrir l’année prochaine la nouvelle version de Justice League. Le réalisateur Zack Snyder a déjà dévoilé un premier trailer qui a fait monter l’excitation. De leur côté, les fans de Marvel s’ennuient en attendant toutes les sorties repoussées par la pandémie. Alors pour passer le temps, beaucoup s’amusent à créer de faux trailers.

Crédit : Marvel Studios

Cette semaine, c’est l’œuvre du YouTuber Gugga Leunnam qui fait sensation sur la toile. L’internaute a mis en ligne une bande-annonce d’Avengers : Endgame qui reprend la musique et le style du trailer de la Snyder Cut de Justice League. Sur la musique Hallelujah de Leonard Cohen, on voit donc défiler des extraits d’Endgame, mais aussi de quelques autres films de la saga Infinity.

Une bande-annonce Marvel à la sauce Snyder

La bande-annonce se concentre sur des moments plutôt dramatiques, et contient une bonne dose de spoilers. On voit notamment la mort d’Iron Man, Œil-de-Faucon faire le grand saut pour récupérer la Pierre de l’Âme, et Ant-Man retrouver sa famille. Mais ces spoilers suivent là aussi le concept du trailer de Snyder, qui révèle également des moments clés du film. Dans les deux cas, les fans ont néanmoins déjà vu l’original, et ne devraient donc pas être surpris.

En attendant la réouverture des salles de cinéma, les fans de Marvel pourront bientôt se consoler avec des séries Disney+. Mais en raison des contraintes de tournage et de production imposées par la crise sanitaire, ces dernières se font elles aussi attendre. On ne sait notamment toujours pas quand la série Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, prévue initialement pour ce mois-ci, sortira sur la plateforme. Si le retard de diffusion n’est pas trop important, le show sera suivi de WandaVision, dont la sortie est prévue pour décembre prochain.

Source : SCREEN RANT