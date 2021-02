Marvel développe une série Disney+ sur le royaume du Wakanda

Marvel développe une série spin-off de Black Panther. Et pour la piloter, le studio a fait appel à Ryan Coogler, réalisateur des deux films de la franchise.

Ryan Coogler, co-scénariste et réalisateur de Black Panther 1 et 2, a signé un contrat de cinq ans avec la Walt Disney Company. Au programme : plusieurs séries télé, dont une basée sur l’univers de la Panthère Noire.

Le royaume du Wakanda au coeur d’une série Disney+ – Crédit : Marvel Entertainment

Coogler travaillera en effet sur une série spin-off de Black Panther qui sera centré sur la population du royaume du Wakanda. Pour l’instant, on ignore tous des détails de l’intrigue ou des héros. Il est fort probable que le show suive de tout nouveaux personnages du peuple Wakanda. La beauté de ce pays imaginaire et ses technologies avancées promettent en tout cas une esthétique et des effets spéciaux incroyables.

Le réalisateur a donc un agenda bien rempli. Sans en dire plus, il a évoqué dans une interview d’autres projets Marvel déjà en préparation. « Nous travaillerons en étroite collaboration avec eux (ndlr : Kevin Feige et d’autres producteurs du studio) sur certaines séries du MCU pour Disney +. Nous sommes déjà dans la préparation de certains projets que nous avons hâte de partager. », a-t-il commenté.

Black Panther 2 en préparation

Coogler travaille également sur Black Panther 2, qui pourrait sans douter avoir des liens avec le nouveau spin-off. Depuis le décès de l’acteur Chadwick Boseman, Marvel a revu ses plans pour la franchise, mais le film est toujours d’actualité et sa sortie prévue pour mai 2022. Le studio ne souhaite pas confier le rôle de T’Challa à un autre acteur. La nouvelle star du film sera donc sa sœur la princesse Shuri, incarnée à l’écran par Letitia Wright.

Cette nouvelle série sur le peuple du Wakanda vient s’ajouter à une longue liste de shows Marvel déjà prévus sur Disney+. Avec la crise sanitaire, les diffusions ont connu beaucoup de retard. Mais la phase 4 vient enfin d’être lancée avec l’étrange sitcom WandaVision. Celui-ci sera suivi en mars prochain de la série Le Faucon et le Soldat d’Hiver. Pour connaître le calendrier complet des productions à venir jusqu’en 2023, jetez un œil à notre récapitulatif.

Source : ars TECHNICA