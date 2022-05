Marvel : Elizabeth Olsen pense que Scarlet Witch est « la plus puissante » du MCU

Pour la comédienne Elizabeth Olsen, cela ne fait plus l’ombre d’un doute : Scarlet Witch est devenue la figure la plus puissante du MCU.

Après son passage remarqué dans WandaVision, Elizabeth Olsen aka Scarlet Witch, vient de reprendre du service dans le dernier volet de Doctor Strange. Ce retour est attendu comme le messie. Car il s’agit de voir qui de Strange ou de Wanda va l’emporter, dans un duel de haut-vol. Si les contours de l’intrigue restent en partie mystérieux, on sait que la jeune femme va devoir s’imposer si elle souhaite parvenir à ses fins. Si le film ne sort que mercredi en France, certains ont déjà leur idée sur l’issue de cette aventure.

Scarlet Witch, désormais imbattable ? – Crédit : Marvel Studios

Dans une récente interview, Olsen s’est exprimée plus largement sur l’évolution de son personnage. Mais pour elle, les choses sont très claires : Scarlet Witch est devenue la figure la plus puissante du MCU.

Marvel : Scarlet Witch, figure indétrônable du MCU ?

« Je suis convaincue que Wanda peut désormais battre n’importe qui. Pire, elle est même devenue sa pire propre meilleure ennemie. Mais elle doit toujours prendre du recul si elle espère l’emporter. Pour moi, cela est une évidence : c’est désormais la plus puissante » explique ainsi Olsen à la presse américaine. Savoir qui est le plus fort dans le MCU, ce n’est pas vraiment un jeu « nouveau ». Depuis longtemps, la bataille faisait rage entre Thor et Hulk. Mais Wanda a largement tiré son épingle du jeu depuis.

Pourtant avec Marvel, il faut rester prudent sur la question. Les récentes prouesses de Captain Marvel (Brie Larson) pourrait encore redistribuer sérieusement les cartes. Pour le moment, il s’agit de savoir comment pourra se solder son affrontement avec Strange. L’univers Marvel continue de s’étendre et il va aussi falloir compter sur l’arrivée d’une nouvelle génération. Alors pour répondre définitivement à la question, la patience risque d’être de mise.

En attendant, les fans se réjouissent de la sortie de Doctor Strange 2 dans les jours prochains. Le film devrait encore livrer de grosses surprises quant à l’avenir global du MCU.

