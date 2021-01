Marvel : et si Thor n’avait jamais soulevé son marteau ? La réponse dans le nouveau Heroes Reborn

Marvel a annoncé un nouveau Heroes Reborn prévu pour 2021 à l’occasion des 25 ans du reboot mené par Jim Lee et Rob Liefeld entre 1996 et 1997. La maison d’édition va notamment révéler ce qu’il se serait passé si Thor n’avait jamais soulevé son marteau.

Thor dans Heroes Reborn – Crédit : Marvel Entertainment

Comment serait l’univers Marvel sans les Avengers ? Que serait devenu Thor s’il n’avait jamais soulevé son marteau Mjöllnir ? En attendant l’arrivée de Thor : Love and Thunder en février 2022 dans lequel Natalie Portman a confirmé qu’elle s’emparera bien de Mjöllnir, les fans vont pouvoir découvrir un tout nouveau Thor dans Heroes Reborn.

Thor est un athée alcoolique dans Heroes Reborn, et non le super-héros que nous connaissons

Marvel vient effectivement d’annoncer un nouveau Heroes Reborn pour 2021 avec Jason Aaron et Ed McGuinness. Comme la bande-annonce l’a dévoilé, les comics se dérouleront dans un univers de Marvel où les Avengers n’ont jamais existé. La Seconde Guerre mondiale a eu raison de Captain America, Tony Stark n’a jamais été capturé et Carol Danvers n’est jamais devenue une pilote de l’US Air Force.

De son côté, Thor n’a pas non plus été épargné. En effet, le prince d’Asgard a totalement perdu de sa superbe dans Heroes Reborn. Il est représenté comme étant un athée alcoolique qui n’est pas digne de soulever le marteau Mjöllnir. Il ne peut donc pas recevoir les pouvoirs d’Odin. D’ailleurs, Thor n’a pas encore utilisé tous les pouvoirs de Mjöllnir dans l’univers cinématographique Marvel.

Dans les comics, Thor s’est déjà retrouvé indigne de soulever le marteau après avoir perdu la foi dans les dieux. Il a d’ailleurs même failli devenir l’un des plus grands vilains de Marvel. Nous n’avons pas encore plus de détails sur le Thor de Heroes Reborn. Nous ne savons même pas si Asgard existe toujours.

De plus, il se pourrait également que Thor et Loki entretiennent une relation totalement différente, étant donné que ce dernier n’aurait jamais été jaloux de Thor et Mjöllnir. Qui sait, Loki sera peut-être digne de soulever le marteau dans Heroes Reborn. D’ailleurs, Mjöllnir est sûrement dissimulé quelque part à la surface de la Terre. Enfin, nous aurons toutes les réponses dans Heroes Reborn qui sera disponible à partir de mai 2021.

Source : Screen Rant