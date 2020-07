Marvel fait l’acquisition des franchises Alien et Predator en comics

Marvel Comics continue d’étoffer son catalogue. La célèbre maison d’édition a annoncé cette semaine avoir fait l’acquisition d’Alien et Predator, qui dont les comics étaient publiés depuis plus de trente ans par Dark Horse.

Crédit : 20th Century Fox

Cette nouvelle fait suite au rachat de la 20th Century Fox par Disney l’an dernier. Après la franchise Star Wars, c’est donc au tour d’Alien et de Predator de passer chez la maison de Mickey, qui détient également Marvel. La maison d’édition n’a pas annoncé de future publication, mais cet événement laisse déjà entrevoir de nombreux projets, qui pourraient dépasser le cadre des comics.

Alien : Ellen Ripley devait être un homme

De nouveaux films Alien et Predator ?

Comme pour Star Wars, Disney envisage en effet peut-être de raviver les deux franchises Alien et Predator au cinéma, ou éventuellement en séries. Un scénario d’un potentiel Alien 5 écrit par Walter Hill avait été envoyé l’année dernière à l’actrice Sigourney Weaver. Mais aux dernières nouvelles, cette dernière ne serait pas très enthousiaste à l’idée de reprendre son rôle de Ripley, et le film semble pour l’instant en stand-by. L’aspect violent et sombre de ces deux licences pourrait en outre poser problème à la maison de Mickey, dont les productions doivent être adaptées à un public familial.

Crédit : Marvel Comics (Illustration par David Finch)

Crédit : Marvel Comics (Illustration par David Finch)

En attendant d’en savoir plus sur ces projets cinématographiques très hypothétiques, Marvel a commencé à teaser les amateurs de comics avec deux visuels. Les deux illustrations sont signées David Finch, qui a déjà travaillé pour Marvel, mais plus récemment pour plusieurs séries de comics DC. Predator tient un casque d’Iron Man dans sa main, ce qui pourrait suggérer un futur crossover réunissant Alien, Predator et les Avengers. Marvel ne mélangera cependant certainement pas les franchises et développera plutôt l’univers déjà existant d’Alien et Predator. Marvel indique que les premiers comics Alien et Preadtor sortiront en 2021.

Le reboot de Predator aurait un scénario signé Quentin Tarantino

Source : BLEEDING COOL