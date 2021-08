Marvel : James Gunn répond aux attaques de Scorsese

Le réalisateur de The Suicide Squad vient de répondre aux attaques répétées de Scorsese sur les films Marvel.

Ce n’est plus un secret pour personne : Scorsese ne porte pas vraiment dans son cœur les films de supers-héros, et plus particulièrement les productions signées Marvel. Lors d’un récent podcast, James Gunn a pu s’exprimer sur le sujet. Si le réalisateur juge son confrère bien trop cynique, il n’en demeure pas moins d’accord avec certaines attaques de ce dernier. Gunn note au passage que les critiques de Scorsese sont de tout même apparues alors que le réalisateur de Taxi Driver étant en pleine promotion d’un film concurrent.

James Gunn répond aux attaques de Scorsese – Crédit : DC

Éprouvant un véritable respect pour le travail de son aîné, Gunn ne se prive pas pour donner son avis en toute transparence.

James Gunn : ce qu’il pense des critiques de Scorsese

C’est en 2019 que Scorsese a lâché des mots plutôt durs à l’encontre des productions Marvel. « Je ne regarde pas ce genre de films. Et pourtant, j’ai essayé. Pour moi ce n’est pas du cinéma. Même si les acteurs font dans de leur mieux, je n’y vois aucune intelligence émotionnelle » témoignait alors le réalisateur. Il n’en fallait pas davantage pour que Gunn ose répondre à son confrère, sans langue de bois.

« Je trouve son attitude terriblement cynique. La seule chose qui l’a poussé à le faire est sans doute la pression avec la sortie de son propre film. S’opposer à Marvel lui a permis de mettre en avant sa propre promotion. Il ne fait que détourner l’attention » confie ainsi le réalisateur de The Suicide Squad. Mais cela ne l’empêche pas d’être en accord sur certains points avec lui. « Scorsese est l’un des plus grands cinéastes mondiaux. J’adore ses films. Il dit beaucoup de choses avec lesquelles je tombe souvent d’accord. C’est vrai que beaucoup de films de supers-héros sont sans âme » ajoute ainsi Gunn.

Ce qui dérange profondément Gunn, c’est que Scorsese mette toutes les productions dans le même panier. Cette attitude semble inacceptable pour celui qui a réalisé un paquet de films du même genre. Peut-être que Scorsese changera d’avis en découvrant The Suicide Squad, qui sait ? Rappelons tout de même que le génie hollywoodien est récemment revenu sur ses paroles, parlant finalement d’une « nouvelle forme d’art ».

Source : CBR