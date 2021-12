Marvel : Keanu Reeves pourrait bientôt rejoindre le MCU

Keanu Reeves, dans le MCU ? Le rêve de nombreux fans pourrait bientôt devenir réalité. Alors qu’il est pleine promotion de Matrix 4, le comédien regarde déjà vers le futur. L’acteur a tous les atouts pour rejoindre l’écurie Marvel. Outre son excellente condition physique, Reeves dispose d’une palette de jeu conséquente. Mais quel rôle pourrait-il endosser ? Pour le moment, le mystère reste entier. Les négociations semblent cependant avancer dans le bon sens avec Kevin Feige, le président du studio.

De Matrix au MCU ? – Crédit : Warner Bros Studios

Dans une récente interview, le comédien s’est exprimé sur le sujet. Il pourrait ainsi partager un nouveau point commun avec sa partenaire Carrie-Anne Moss. En effet, cette dernière fait déjà partie des équipes Marvel, grâce à son travail sur Jessica Jones.

Keanu Reeves, futur star du MCU ?

« Nous nous sommes rencontrés avec Kevin Feige. C’est vraiment un homme passionnant. Pour le moment, nous n’avons rien de précis à nous mettre sous la dent, mais nous allons bien finir par trouver quelque chose » explique ainsi le comédien. Jouer un super-héros ne serait pas vraiment une nouveauté pour Reeves. Tout le monde garde encore en mémoire sa performance dans Constantine en 2005. Mais une apparition dans le MCU ne pourrait qu’affirmer encore un peu plus son immense popularité auprès du public.

Etant donné le nombre pharaonique de projets en chantier chez Marvel, nul doute que Feige finira par lui trouver un rôle à sa hauteur. En attendant, Reeves continue sa carrière, entre blockbusters et films plus intimistes. Et la promotion de Matrix 4 occupe déjà une large partie de son agenda surchargé.

Nous devrions en savoir un peu plus dans les prochains mois. Marvel aime jouer avec les nerfs de son public et pourrait garder encore le secret quelques temps. Un conseil, restez connectés !

Source : Screenrant