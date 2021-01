Marvel : Kevin Feige s’engage sur un retour en puissance des Avengers

Le manque finit toujours par créer le besoin. Et face à l’attente des fans du genre, Kevin Feige s’engage sur un retour des Avengers sur grand écran.

En 2019, Avengers : Endgame a clos une première série impressionnante de films. Véritable carton au box-office, ce dernier volet pourrait cependant ne pas être le dernier. Dans une récente interview, le producteur Kevin Feige est revenu sur le potentiel futur de la saga. Et si on en croit ses déclarations, les Avengers n’ont pas dit leur dernier mot ! Feige semble prêt à répondre à l’attente populaire. En effet, le producteur se dit prêt à relancer la machine dans les prochaines années. La franchise pourrait donc compter sur de nouveaux épisodes additionnels, pour le plus grand bonheur des fans.

Les Avengers n’ont pas dit leur dernier mot – Crédit : Marvel Studios

Feige commence à préciser les contours de ce retour. Les grands écrans mondiaux devraient à nouveau vibrer grâce à de nouvelles aventures inédites.

Vers un retour en force des Avengers ?

« Je pense qu’il y’aura un retour. Je suis obligé de dire oui » avoue Feige. Et même si ces simples paroles sont loin de confirmer un retour officiel, Marvel veut capitaliser sur l’immense succès du dernier volet. Malgré une myriade de projets en cours de développement et la crise sanitaire, le studio pourrait bien compter sur un retour de ses héros phares. Les Avengers sont une marque prépondérante et leur importance reste considérable en termes de retombées économiques. Alors que le secteur cinématographique est sinistré, les producteurs voudraient miser sur une valeur sûre au box-office mondial.

Le studio devra pourtant trouver de la place dans un planning déjà surchargé. En plein développement de la phase 4 du MCU, les projets sont déjà nombreux. Le studio est en plein lancement de WandaVision sur Disney + et prépare le terrain pour Doctor Strange ou encore Loki.

Reste à déterminer l’arc narratif que souhaite privilégier le studio. En effet, de nombreux personnages ont récemment rejoint les rangs des Avengers, comme Spider-Man ou encore Scarlet Witch. Feige pourrait donc choisir de mettre à l’honneur les derniers venus pour renouveler la saga. Une autre question de taille doit également être soulevée : celle du casting. Dans une période complexe en termes de planning, il pourrait être compliqué de réunir tous les acteurs originaux, impliqués dans de nombreux autres projets.

Quoi qu’il en soit, cette nouvelle a fait son petit effet sur les fans de la franchise. Dans une multitude de films prévus dans les prochaines années, Les Avengers pourraient sans doute se tailler la plus belle part du gâteau !

